Covid, Italia sempre più gialla nella mappa Ecdc: Bolzano rosso scuro

Si tinge sempre più di giallo l'Italia nell'aggiornamento della mappa europea della situazione Covid-19 aggiornata ogni settimana dall'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, e pubblicata oggi. Mentre la provincia autonoma di Bolzano è la prima area della Penisola a fare un balzo in avanti verso il livello massimo di rischio, il rosso scuro.

Covid, l'Italia nella mappa Ecdc

Appena un gradino sotto le 3 regioni in rosso: Friuli, Marche e Veneto, che prende il posto della Calabria ora gialla. In verde la Sardegna, unica regione ad essere rimasta al livello di rischio più basso, dopo che Molise e Valle d'Aosta questa settimana hanno cambiato la loro colorazione in giallo. Resta dunque il giallo il colore predominate dell'Italia nella classificazione Ecdc, che si basa sulle notifiche dei casi positivi ogni 100mila abitanti, in abbinamento alla percentuale di test positivi sul totale dei test effettuati, senza prendere in considerazione il tasso di vaccinazione.

Mentre a livello europeo avanza il rosso scuro, che oltre all'Irlanda e diversi Stati dell'Europa dell'Est, guadagna metà Germania, l'intera Olanda e il Belgio.

A cosa serve la mappa

I colori delle zone a rischio covid simulano l'applicazione della raccomandazione sulle restrizioni di viaggio interne all'Ue. Quelle dell'Ue sono raccomandazioni, e non obblighi, il cui obiettivo è ovviamente contrastare la diffusione del Sars-CoV-2 in Europa. Per chi proviene da una regione in "rosso scuro" gli Stati membri dovrebbero richiedere di effettuare un tampone prima dell'arrivo e trascorrere un periodo di quarantena. Si tratta di raccomandazioni e non di misure restrittive imposte dai governi.

Con il colore rosso scuro vengono indicati i territori in cui il tasso di notifica di nuovi casi negli ultimi 14 giorni è superiore a 500 persone ogni 100mila abitanti. Le regioni si trovano invece in zona rossa se l'incidenza è tra i 50 e i 150 casi ogni 100mila abitanti e il tasso di positività dei tamponi è superiore al 4% o quando l'incidenza è superiore ai 150 ma inferiore ai 500 casi ogni 100mila abitanti, anche in caso di minore tasso di positività ai tamponi.