Arriva la "mascherina intelligente" che rileva il covid in tempo reale

Cattura i virus presenti nell’aria e invia un messaggio sul telefonino per avvisare del contatto a rischio. Questo è ciò che promette di fare la "mascherina intelligente" creata dai ricercatori dell'Università di Tongji di Shanghai, in Cina. Si tratta di un dispositivo di protezione indossabile che permette la diagnosi tempestiva delle malattie respiratorie. Il suo utilizzo è stato pensato soprattutto per i luoghi chiusi, come ascensori e uffici di piccole dimensioni, dove il rischio contagio è più alto. La mascherina intelligente avverte chi la indossa della presenza nell’aria di tracce di Coronavirus o altri patogeni respiratori, permettendo così di limitare i contagi. Non sarà necessario aspettare l’iter dei tamponi, i controlli verranno eseguiti in automatico dalla mascherina stessa ogni 10 minuti, grazie alla presenza di un sensore. La ricerca è stata pubblicata su Cell Matter.

Come funziona la mascherina con il sensore

Grazie alla presenza di un gel, la mascherina con il sensore andrà a catturare i virus presenti nell’aria (aiutata dal ritmo del respiro). I campioni prelevati verranno poi analizzati in tempo reale, o meglio ogni 10 minuti, da un sensore. Nel caso in cui venga rilevata una quantità di virus nell’aria pericolosa per la salute, un chip wireless invierà l’allerta su un cellulare. E se emergesse un nuovo virus respiratorio o una nuova pericolosa variante? "Il sensore è facilmente aggiornabile", risponde il ricercatore capo Yin Fang.