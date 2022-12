Mascherine obbligatorie in ospedali e rsa, cosa ha deciso il governo

Mascherine obbligatorie in ospedali, rsa e strutture sanitarie. L'obbligo resta almeno fino alla primavera e non solo fino al 31 dicembre come previsto inizialmente.Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di Adnkronos Live.

"Una delle poche cose che mi ha un po' infastidito da quando sono diventato ministro - dice Schillaci ricordando le settimane immediatamente successive all'insediamento del governo Meloni- è che qualcuno ha scritto, e continua ancora oggi a farlo, che volevamo togliere questo obbligo e poi ci abbiamo ripensato. Non ci abbiamo mai ripensato. Non abbiamo tolto l'obbligo e lo riprorogheremo: indossare le mascherine in ospedale è una forma di rispetto verso i pazienti più deboli".

Il ministro sta discutendo gli aspetti formali con gli esperti e a breve, dunque, arriverà la proroga dell'obbligo. Aperta la discussione sulle visite negli ospedali a parenti ricoverati. "Ci stiamo lavorando, credo sia davvero l'ultimo tassello e vedremo che misure adottare, anche se lascerei una libertà di scelta ai singoli ospedali, alle singole direzioni sanitarie che conoscono meglio di noi la realtà che dirigono e dunque possono forse intervenire nel modo più appropriato", spiega Schillaci.

Il governo Meloni ha subito detto di volere segnare un discontinuità con gli esecutivi precedenti in tema di lotta al Covid. Il titolare della Salute ribadisce però che ogni decisione resta legata ai dati sull'andamento della pandemia: "Come abbiamo fatto sempre in questi primi due mesi, noi osserviamo i dati: laddove ce ne fosse bisogno, ma spero non accada, siamo pronti a intervenire. Però se vediamo i dati dell'ultima settimana, in un momento in cui è arrivato l'inverno e non abbiamo più restrizioni, l'incidenza Covid scende. Questo è un dato molto confortante e ci deve far guardare con serenità al futuro e alle feste di Natale". Secondo Schillaci "Siamo in una fase molto diversa da quella vissuta negli anni precedenti, in particolare i dati dell'ultima settimana testimoniano come ci sia un netto calo nell'incidenza dei nuovi contagi Covid 19, la pressione sugli ospedali, sia per i ricoveri ordinari sia per le terapie intensive, è molto migliorata. Siamo in una fase endemica, dobbiamo imparare a convivere con questo virus, ma siamo molto più tranquilli. E finalmente, dopo 2 anni e mezzo, credo che ci stiamo lasciando alle spalle questa terribile esperienza che tutti abbiamo vissuto".