La fine dei divieti

Niente mascherine al chiuso da aprile, ma per Bassetti serve prima un obiettivo

Per il direttore della clinica di Malattie Infettive del Policlinico di Genova i dpi potrebbero anche "andare in soffitta da fine marzo". Pone però una condizione: il 95% di vaccinati. Percentuale non impossibile, ma non ci siamo ancora