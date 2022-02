Covid, muore bambino di 10 anni: "Aveva una comorbidità importante"

"Presentava una comorbidità importante, compromessa purtroppo in modo decisivo dall'infezione da SARS-CoV-2" il bambino di 10 anni di Pomezia, Francesco, morto ieri di Covid all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. A fare chiarezza in una nota sono l'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio e l'ospedale pediatrico, esprimendo "profondo cordoglio" per il decesso.

"Il piccolo paziente di Pomezia, ricoverato dal 31 gennaio, presentava una comorbidità importante, compromessa purtroppo in modo decisivo dall'infezione da SARS-CoV-2 - si legge nella nota - Vicinanza alla famiglia dai sanitari e dalle istituzioni e un caloroso appello a proseguire nella vaccinazione anti-COVID dei bambini e dei ragazzi per proteggere tutti, anche i più fragili, dai rischi della malattia".

"Una notizia che ci ha lasciato tutti sgomenti - ha scritto ieri su Facebook il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà - Alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze dell'Amministrazione e della comunità tutta per questa perdita così dolorosa".