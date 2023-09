"Sul Covid allarmismo inutile ma è da sprovveduti non isolare infetti"

In America si torna a parlare di mascherine. I positivi aumentano, seppur leggermente. E le nuove varianti come "Pirola" fanno temere un calo di efficacia dei vaccini. È il caso di preoccuparsi per l’autunno alle porte? Lo abbiamo chiesto a Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

Professore, sui social (ma anche in tv) torna a serpeggiare una certa ansia da Covid. Crede che sia giustificata? Rischiamo nuove fiammate di questa pandemia in autunno?

"Ma guardi, a mio parere sono preoccupazioni da Twitter, ed è bene che lì rimangano. Ultimamente di Covid mi pare che se ne preoccupino più i social di quanto non facciano i medici, e questo dovrebbe dirla lunga. La verità è che si è tornato parlare di Covid intorno a ferragosto, e questo ha fatto schizzare il numero di tamponi. Trattandosi di un virus ormai endemico, più lo cerchi e più lo trovi, se raddoppiano i tamponi aumenti magari del 50% il numero di positivi. Ma la percentuale di infetti rimane la stessa."

Quindi al momento non ci sono indizi che lascino temere nuove ondate in autunno?

"La domanda credo che dovrebbe essere: che indicatore utilizziamo per decidere di preoccuparci? Io dico che dovrebbero preoccuparci le sintomatologie severe, che al momento rimangono pochissime. Perché chi si ammala in forma lieve passa al più qualche giorno a casa, e poi guarisce. Non è certo piacevole, ma non può essere considerato un problema di salute pubblica. Tutto quello che abbiamo fatto negli scorsi anni era perché nelle prime fasi ci siamo trovati con gli ospedali e le terapie intensive al collasso. Al momento invece gli ospedali italiani sono scarichi, e quindi non c’è nessuna emergenza. Le milioni di vaccinazioni che abbiamo fatto, il fatto che ora abbiamo scorte di farmaci efficaci, e il fatto che Omicron è una famiglia di varianti meno aggressive rispetto ai ceppi delle prime ondate, tutto questo contribuisce a fare sì che oggi Covid non è più un problema ospedaliero, ma al più sociale. Detto questo preferisco non fare previsioni. Se mi chiede cosa succederà a settembre o a ottobre non so risponderle. Ma posso dirle che abbiamo tutte le armi a disposizione per stare tranquilli, anche se i contagi dovessero tornare a salire. Invece di tornare a parlare di mascherine per andare a fare la spesa, che mi pare francamente una sciocchezza, mi concentrerei sui messaggi realmente utili."

Quali sono?

"Covid oggi è un pericolo solo per una frazione della popolazione: ultra fragili, e anziani. E si tratta di due categorie che non seguono molto le discussioni e le polemiche sui social, e verso i quali invece andrebbe indirizzata un’informazione seria, per invitarli a vaccinarsi appena sarà disponibile il nuovo vaccino autorizzato anche in Europa. La comunicazione urlata degli ultimi anni mi pare che faccia sempre meno effetto, visto che nel 2022 le quarte e quinte dosi hanno raggiunto appena l’8% di copertura. Quello che serve è sensibilizzare quella quota di popolazione che rischia davvero, anziani e ultra fragili appunto, perché a loro il richiamo vaccinale del prossimo ottobre può concretamente salvare la vita. Degli altri, sinceramente, chi se ne frega."

Dell’altro tema di questi giorni, la cosiddetta variante Pirola, che cosa mi dice?

"È un altro tema estivo. Non c’era nulla da dire e si è tirata fuori Pirola. È un virus con tante mutazioni, è vero, ma rientra sempre nella galassia Omicron, una variante che conosciamo bene ormai da due anni. E in questi due anni, periodicamente qualcuno è arrivato dicendo aiuto arriva una nuova sotto-variante, e poi non è cambiato nulla. Cosa le devo dire? Sono virus poco aggressivi, se anche arriverà una variante più contagiosa o più immunoevasiva, ce ne faremo una ragione."

Ultimo tema caldo: l’isolamento dei positivi. C’è chi si è detto preoccupato per la mancanza di norme per l’isolamento in ospedale, ora che non è più obbligatorio. Cosa ne pensa?

"L’abolizione della quarantena dei positivi in comunità non c’entra nulla con gli ospedali. Negli ospedali non è cambiato nulla: abbiamo misure anti Covid in atto, i pazienti positivi vengono ancora isolati, abbiamo protocolli per i test e per l’utilizzo delle mascherine. Sono pronto a giurare che è così in tutti gli ospedali d’Italia, perché solo uno sprovveduto metterebbe un paziente che sa essere infettivo, che si tratti di Covid o di influenza non è importante, vicino a un altro malato che può contrarre l’infezione. Insomma, mi paiono polemiche sterili, che credo arrivano da persone che non passano il loro tempo in reparto. Negli ospedali, ve lo assicuro, non è cambiato assolutamente nulla."