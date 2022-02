Ecco Evusheld, il nuovo monoclonale per chi non risponde ai vaccini

Nuove speranze di resistere al Covid per le persone non vaccinabili e per chi ha un sistema immunitario compromesso. Da oggi allo Spallanzani di Roma è disponibile il nuovo anticorpo monoclonale intramuscolare anti Sars-CoV-2 Evusheld (composto da tixagevimab e cilgavimab). Da lunedì inizieranno le somministrazioni, per dare protezione a queste persone fragili al momento non protette dalla vaccinazione. Ad annunciarlo è stata la direzione dell'Istituto.

"Gli studi indicano che l'efficacia clinica di Evusheld è vicina all'80% nella prevenzione della malattia sintomatica. Questo nuovo monoclonale rappresenta un ulteriore strumento innovativo che va ad affiancarsi alla vaccinazione in terza dose, per contrastare efficacemente questa fase della pandemia", dicono dallo Spallanzani.

Chi avrà il nuovo farmaco

Quando è possibile usare il nuovo medicinale secondo l'Aifa. Profilassi pre-esposizione dell'infezione da SARS-CoV-2 in soggetti adulti ed adoloscenti di età pari o superiore a 12 anni e con peso corporeo di almeno 40kg, con un controllo sierologico completamente negativo (anticorpi IgG anti-Spike negativi) e che presentano almeno uno dei seguenti fattori di rischio:

pazienti che abbiano assunto nell’ultimo anno terapie che comportano deplezione dei linfociti B (ad es. rituximab, ocrelizumab, ofatumumab, alemtuzumab);

pazienti in trattamento con inibitori della tirosin-chinasi Bruton;

pazienti trattati con CarT;

pazienti trapiantati di cellule ematopoietiche che hanno una malattia di rigetto o che stanno assumendo farmaci immunosoppressori;

pazienti con malattia onco-ematologica in fase attiva;

pazienti trapiantati di polmone;

pazienti trapiantati di organo solido (diverso dal trapianto di polmone) entro 1 anno dal trapianto;

pazienti trapiantati di organi solidi con recente trattamento per rigetto acuto con agenti che riducono le cellule T o B;

pazienti con immunodeficienze combinate gravi;

pazienti con infezione da HIV non in trattamento e una conta dei linfociti T CD4 <50 cellule/mm3;

pazienti con altra compromissione del sistema immunitario che ha determinato mancata sieroconversione.

Saranno "innanzitutto trapiantati e pazienti in cura per la leucemia", che non hanno sviluppato gli anticorpi con la vaccinazione anti-Covid, a ricevere nel Lazio il nuovo monoclonale intramuscolare anti Sars-CoV-2 Evusheld, che da lunedì sarà somministrato all'Inmi Spallanzani di Roma. All'Adnkronos Salute l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, spiega che "in Italia sono state opzionate ventimila dosi e il Lazio ne disporrà in proporzione di circa duemila. Per ora una platea ristretta".