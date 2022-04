Vertigini e lunga incubazione, i nuovi sintomi del covid allertano i medici: "Non sappiamo se nuova variante"

Problemi gastrointestinali, vertigini e infezioni anche nei soggetti vaccinati contro il coronavirus. Sarebbero questi i nuovi sintimi che i medici di famiglia stanno riscontrando nei pazienti. A confermarlo è Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione nazionale dei medici di famiglia: "Nelle ultime settimane stiamo riscontrando caratteristiche un po’ diverse da quelle delle ondate precedenti. La febbre è sempre presente ma negli ultimi casi osservati è più alta e dura almeno un paio di giorni” osserva Scotti “sembra che alcuni sintomi abbiano guadagnato intensità, come quelli gastrointestinali e il mal di testa".

Covid 19, i "nuovi" sintomi

Intanto però in Gran Bretagna, proprio alla luce delle nuove varianti, il National Health Service ha aggiornato la lista ufficiale dei sintomi del Covid-19. Ricordando che in alcuni casi sono molto simili a quelli di altre malattie, come il raffreddore e l'influenza, afferma che febbre, tosse, perdita dell'olfatto e del gusto, mancanza di respiro, sentirsi stanchi o esausti e avere dolori muscolari e ossei sono tra i sintomi. Ci sono anche il mal di testa, il mal di gola, naso chiuso o che cola, perdita dell'appetito, diarrea e sentirsi genericamente poco bene male o malati.

La variante Xe "meno aggressiva"

La sottovariante Omicron 2 (BA.2) di Sars-CoV-2, secondo l'ultimo report dell'Oms, è ormai dominante e arriva a sfiorare il 94% dei casi, ma desta preoccupazione anche la nuova variante Xe, classificata come una variante ricombinante di Omicron 1 e 2. "Non sembra più aggressiva, più mortale e più patogenetica", sottolinea Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. E anche la maggiore contagiosità va approfondita. L’Oms ha infatti fatto sapere che le prime stime su questa mutazione suggeriscono che potrebbe essere il 10% più contagiosa di Omicron 2, ma "questo dato richiede ulteriori conferme".