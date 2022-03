Covid, iniziati test su un nuovo vaccino

Nei laboratori della tedesca CureVac si lavora a un nuovo vaccino anti Covid. L'azienda biofarmaceutca ha annunciato l'avvio di test clinici di fase 1 su un medicinale a mRna di seconda generazione, denominato CV2CoV e sviluppato in collaborazione con la britannica GlaxoSmithKline. La sperimentazione, dopo i dati preclinici positivi ottenuti nei macachi - ricorda l'azienda di Tubinga - dovrebbe fornire "dati preziosi per valutare ulteriormente le performance della seconda generazione di vaccini a mRna, che ha il potenziale per essere ampiamente utilizzata nel futuro contro le varianti" di Sars-CoV-2 "e altri agenti patogeni".

I test

Il trial coinvolgerà fino a 210 adulti sani arruolati in centri americani, con l'obiettivo di "valutare la sicurezza, la reattogenicità e l'immunogenicità di CV2CoV in un intervallo di dosaggio compreso tra 2 e 20 microgrammi". I risultati sono attesi nella seconda metà del 2022, prevede CureVac, sottolineando che il nuovo studio segue quello - sempre di fase clinica 1 - avviato sul candidato vaccino anti influenza a mRna CVSQIV.

"La continua innovazione e il progresso nello sviluppo di vaccini a base di mRna è un prerequisito fondamentale per combattere l'evoluzione della pandemia di Covid-19 e per estendere ulteriormente le possibili applicazioni della tecnologia dell'Rna messaggero a un'ampia gamma di indicazioni", dichiara Klaus Edvardsen, chief development officer di CureVac. Questa linea di vaccini a mRna di seconda generazione, evidenzia, "è stata progettata per avere risposte immunitarie più rapide e più forti rispetto al nostro vaccino di prima generazione".