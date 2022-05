Via mascherine e green pass ma in autunno arriva il nuovo booster del vaccino anti covid

Con l'entrata in vigore delle nuove regole per mascherine e green pass in tanti si stanno chiedendo che ne sarà dell'obbligo di sottoporsi al vaccino anti covid. Infatti se gran parte della popolazione e vaccinata contro il coronavirus, restano quasi 7 milioni di persone che non hanno ricevuto neppure una dose di vaccino mentre molti di più devono ancora accedere alla terza dose che garantisce un alto tasso di protezione anche contro omicron.

Mentre alla porta si affacciano nuove e ancora non abbastanza indagate varianti come Omicron 4e 5, alleggia in vista dell'autunno un nuovo richiamo vaccinale. È ancora presto per dirlo ma dopo l'estate - come confermato anche dal ministro della Salute Roberto Speranza - è molto probabile che si vada verso un’estensione della quarta dose prevista ad oggi per immunodepressi, ultraottantenni e fragili over 60.

Sarà un nuovo vaccino "aggiornato"? Attualmente sono al vaglio degli esperti i nuovi vaccini a m-rna aggiornati contro Omicron, il mutante che ha mostrato la qualità di evadere le difese immunitarie garantite anche da infezioni precedenti.

Se il nuovo booster sarà per tutti o solo per ulteriori fasce generazionali lo valuteranno le autorità sanitarie. Per tutti gli altri resta la raccomandazione di procedere alla terza dose ricordando che inoltre fino al 15 giugno è in vigore l'obbligo vaccinale per gli over 50 le forze dell’ordine e il personale scolastico: in questo caso è prevista anche una sanzione di 100 euro per chi non lo rispetta. Un obbligo - ricordiamolo - che si esaurisce solo con la terza dose. L'obbligo resterà? Come conferma il ministero della Salute solo il quadro epidemiologico dipanerà i dubbi mentre fino a fine anno resta l'obbligo di vaccinazione per tutto il personale sanitario pena la sospensione dello stipendio.