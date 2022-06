Covid, che estate ci aspetta in Italia con la sottovariante Omicron 5

Covid, l'aumento dei contagi Covid registrato in Portogallo e in Germania per l'emergere della sottovariante Omicron 5 "non deve spaventarci, non rovinerà la nostra estate". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute il virologo Mauro Pistello, direttore dell'Unità di virologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Pisa e vicepresidente della Società italiana di microbiologia.

"Abbiamo un'altissima fetta della popolazione vaccinata con tre dosi - ricorda Pistello - Il caldo poi fisiologicamente aiuta perché le radiazioni ultraviolette fanno soffrire il virus, persiste meno in ambienti aperti. In autunno è chiaro che il virus potrà tornare alla carica e per questo occorre farci trovare preparati soprattutto con nuovi vaccini aggiornati alle ultime varianti". E sui rischi legati a Omicron 5, Pistello spiega che "segue tutte le altre che si sono già presentate, inizialmente sembrano creare sfracelli, ma poi non è così. Intorno al 12-13 giugno avremo i nuovi dati della survey sulle varianti in circolazione in Italia e sapremo meglio quanto si sono diffuse Omicron 4 e 5".

Sono 22.527 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 9.429 di ieri e soprattutto i 18.255 di sabato scorso, anche se il confronto è falsato dal fatto che ieri era un post-festivo. I tamponi processati infatti sono oggi in netto aumento, 188.996 (ieri 70.689) con il tasso di positività che scende dal 13,3% all'11,9 %. I decessi sono 47 (ieri 40). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 166.922. Le terapie intensive sono 7 in meno (ieri -1) con 17 ingressi giornalieri, e sono in tutto 218. Nei reparti ordinari si contano invece 202 pazienti in meno (ieri +55), per un totale di 4.442.