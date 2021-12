Su Omicron dati favorevoli dopo le nubi nere, in arrivo anche le pillole per curare il Covid a casa

Sulla pericolosità della variante Omicron occorre "un passo alla volta" ma "i dati che sono arrivati, dopo le nubi nere con cui era annunciata Omicron, sono favorevoli. Ci sono anche segnali che possa essere meno grave di Delta". Un parere rassicurante quello direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, che in parte rassicura dopo la stretta imposta nel Regno Unito dove si temono oltre un milioni di casi.

Magrini invece oggi in audizione in videoconferenza in Commissione Igiene e Sanità del Senato, ha voluto rassicurare in merito alla nuova variante del Sar-Cov-2 e rispondendo alle domande dei senatori ha spiegato che se la capacità dei vaccini di proteggere dalla Omicron "il primo dato indicato da Pfizer sul suo vaccino è rassicurante, attendiamo altre conferme". Ma anche sui farmaci monoclonali Magrini ha spiegato che "un anticorpo monoclonale ha passato il test Omicron": si tratta del sotrovimab sviluppato da Gsk".

"La variante Omicron, come ha detto anche Ema, sembra controllabile con gli strumenti attuali" spiega il direttore dell'Aifa.

Dati rinforzati dal quadro dipinto dall'assessore della Regione Lazio Alessio D'Amato che ha spiegato come stiano tutti bene i casi rilevati di variante omicron".

Entro l'anno è atteso il parere positivo su un nuovo vaccino sviluppato da Novavax, mentre per quanto ai farmaci anti covid vi sono alcune novità: come spiegato dallo stesso direttore dell'Aifa Magrini le due pillole antivirali per curare il covid a casa - il Molnupiravir di Merck e il Paxlovid di Pfizer - saranno disponibili in Italia a partire da fine gennaio 2022.