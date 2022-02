Perché Omicron provoca più ricoveri tra i bambini

Siamo ancora nel bel mezzo della quarta ondata covid, quella guidata dalla variante Omicron. Seppur altamente contagiosa, la variante di origine sudafricana sta facendo registrare un numero meno consistente di malattia grave tra i contagiati rispetto alla variante Delta. Omicron, però, sembra infettare maggiormente i bambini aumentandone i ricoveri, perché?

Le ipotesi di Nature

Negli Stati Uniti, il 15% dei ricoveri riguarda i bambini, percentuale quattro volte più alta rispetto alle precedenti ondate dell'epidemia. Come mai? La rivista Nature avanza due ipotesi per rispondere a questa domanda: una più debole immunità acquisita dai bambini rispetto agli adulti oppure le caratteristiche stesse di Omicron. Guardando alla prima ipotesi si pensa che le difese immunitarie acquisite nei bambini con il vaccino anti covid o con infezioni avvenute in passato, siano minori rispetto a quelle sviluppate dagli adulti. Da considerare poi che in molti paesi non è stato ancora autorizzato un vaccino anti covid per i bambini di età inferiore ai 5 anni e che nelle nazioni dove è stata approvata la vaccinazione per la fascia d'età 5-11 anni i bambini vaccinati sono solo una minoranza. Alla base dell'alto numero di ricoveri dei bambini in ospedale a causa del covid, ci potrebbe essere anche l'alto numero di mutazioni tipiche della variante Omicron, in grado di provocare una malattia leggermente più grave nei bambini rispetto a quella che si manifesta nella fascia della popolazione più adulta.

In arrivo un vaccino anti covid per i neonati

Intanto la casa farmaceutica Pfizer ha annunciato di aver chiesto l'autorizzazione d'emergenza alla Food and Drug administration per il suo vaccino contro il covid-19 per i neonati, o meglio per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni. In caso di approvazione, si tratterebbe del primo vaccino negli Stati Uniti per questa fascia di età. La dose inoculata sarà un decimo di quella per gli adulti. Il vaccino per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni potrebbe essere già disponibile a febbraio. Non c'è solo Pfizer, anche Moderna sta lavorando ad un vaccino pediatrico, che potrebbe arrivare a fine marzo o inizio aprile.