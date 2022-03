Covid, quanti sono i pazienti in terapia intensiva e cosa è cambiato in un anno

Il 5% contro il 33%. E ancora il 13% contro il 37%. In questi numeri la fotografia di come è cambiata la situazione ospedaliera per i pazienti Covid dallo scorso anno a oggi. Secondo gli ultimi dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), nelle ultime 24 ore in Italia l'occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti positivi al virus è stabile al 5%, esattamente un anno fa era a quota 33%.

E' ferma, invece, al 13% l'occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica. Un anno fa di questi tempi era quasi il triplo, toccando il 37%. Lo indicano i dati del monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornati al 13 marzo 2022, confrontati con quelli del 13 marzo 2021.

Nel dettaglio, rispetto allo scorso anno 2022, l'occupazione di posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti con Covid 19 cala in Emilia Romagna (al 6%) mentre cresce in Campania (5%), Pa Bolzano (2%) e Sardegna (9%). E' invece, stabile in Abruzzo (al 7%), Basilicata (1%), Calabria (7%), Friuli Venezia Giulia (5%), Lazio (8%), Liguria (6%), Lombardia (4%),Marche (5%),Molise (5%),Piemonte (4%), Pa Trento (2%), Puglia (6%), Sicilia (8%), Toscana (7%), Umbria (6%), Valle d'Aosta (3%) e Veneto (3%).

L'occupazione dei posti letto nei reparti "non critici" da parte di pazienti con Covid, invece, scende nelle Marche (11%), a Bolzano (10%), in Sardegna (19%), Te oscana (12%); mentre torna a crescere in Abruzzo (al 20%), Molise (13%) e Trento (7%). Il tasso è stabile nelle restanti 14: Basilicata (al 24%), Calabria (28%), Campania (13%), Emilia Romagna (12%), Friuli Venezia Giulia (11%), Lazio (16%), Liguria (15%), Lombardia (7%), Piemonte (9%), Puglia (19%), Sicilia (22%), Umbria (23%), Valle d'Aosta (13%) e Veneto (7%).