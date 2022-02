Quali pazienti Covid saranno curati con i nuovi farmaci antivirali

Il picco della quarta ondata Covid, quello guidato dalla variante Omicron, dovrebbe essere ormai alle spalle. L'emergenza sanitaria sta piano piano rientrando mentre aumentano le armi a disposizione per combattere il Coronavirus. Dopo l'arrivo degli antivirali Paxlovid, Molnupiravir e Remdesivir, per il trattamento di pazienti non ricoverati, con malattia lieve-moderata, arrivano le indicazioni del ministero della salute sull'uso dei nuovi farmaci.

Nuovi farmaci antivirali contro il Covid: le indicazioni del ministero della salute

Il ministero della salute, acquisito il parere formale favorevole del Consiglio Superiore di Sanità, ha aggiornato la circolare 'Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2' a seguito della sopravvenuta disponibilità di nuovi farmaci antivirali e anticorpi monoclonali. "L'aggiornamento - si legge in una nota - è stato effettuato da un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti istituzionali, professionali e del mondo scientifico, istituito dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute, al fine di fornire indicazioni operative tenuto conto dell'attuale evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio nazionale e delle emergenti conoscenze scientifiche in particolare in ambito farmacologico". Secondo il ministero le terapie, sia con anticorpi monoclonali, che con antivirali, vanno prescritte a soggetti con Covid-19 lieve-moderato di recente insorgenza, non ospedalizzati e non in ossigenoterapia, che presentino fattori di rischio per lo sviluppo di forme gravi di malattia (ad esempio: malati oncologici, con immunodeficienza primaria o acquisita, con malattie cardiovascolari gravi o diabete). "In accordo con le specifiche dell'Aifa, la selezione del paziente da trattare con anticorpi monoclonali o con antivirali è affidata ai medici che trattano pazienti affetti da Covid-19 di recente insorgenza e con sintomi lievi-moderati".

Durata e somministrazione dei nuovi farmaci antivirali e monoclonali

Appurato che i nuovi farmaci antivirali e monoclonali vanno prescritti solo ai pazienti positivi al Covid non ospedalizzati, con sintomi lievi-moderati, a rischio di sviluppo di forme gravi di malattia, andiamo a vedere quando possono essere somministrati e la durata della terapia. La pillola anti-Covid Paxlovid della Pfizer va somministrata ai soggetti a rischio di evoluzione grave della malattia il prima possibile dall'insorgenza dei sintomi e non oltre i 5 giorni. Il Molnupiravir, messo a punto dal colosso farmaceutico americano Merck Sharp & Dohme in partnership con Ridgeback Biotherapeutics, è un antivirale orale il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. La terapia prevede l'assunzione di 4 compresse da 200 mg due volte al giorno per 5 giorni. Il Remdesivir, prodotto dall'azienda farmaceutica statunitense Gilead Sciences, invece, può essere utilizzato fino a 7 giorni dall'insorgenza dei sintomi. La somministrazione avviene per via endovenosa mentre la durata del trattamento è di 3 giorni. Gli anticorpi monoclonali, invece, possono essere somministrati anche oltre i 7 giorni dall'esordio.