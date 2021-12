Omicron, quando è previsto il picco in Europa?

Mentre il Sudafrica ha superato il picco della sua quarta ondata di contagi Covid guidata dalla variante Omicron, ci si chiede quando toccherà all'Europa. La risposta arriva proprio oggi dall'Oms - Organismo mondiale della sanità, per essere più precisi da un tweet di Hans Kluge, direttore dell'ufficio regionale dell'Oms Europa. In una riflessione di fine anno, Kluge ha tracciato uno scenario sull'ascesa di Omicron in Europa, fissando a fine gennaio 2022 il picco dei contagi.

Oms: a fine gennaio 2022 oltre 8 milioni di casi al giorno

"Si prevede che l'ondata di variante Omicron raggiungerà il picco in Europa e in Asia centrale entro la fine di gennaio 2022, con oltre 8 milioni di casi segnalati ogni giorno, il doppio del numero che osserviamo ora", ha scritto il direttore su Twitter. Kluge, basandosi sui dati delle ultime settimane, parla di una diffusione di contagi Covid mai vista prima durante la pandemia, a causa dall'elevata trasmissibilità di Omicron. La variante di origine sudafricana sta dilagando tra giovani e adulti, esercitando un'intensa pressione sugli operatori sanitari. "Questa pandemia sta schiacciando i sistemi di test e tracciamento", sottolinea il direttore invitando tutti a comportamenti responsabili per "proteggere sia le persone che i sistemi sanitari, che hanno urgente bisogno di fornire servizi non Covid (traumi, malattie cardiovascolari, cancro, etc.)", specialmente ora che le comunità sono gravate anche dalla normale influenza stagionale. L'unica soluzione è la vaccinazione, ricorda Kluge: "La variante Omicron richiede a tutti noi di assumerci la responsabilità individuale e di completare l'intero ciclo di vaccinazioni compresi i richiami e se sintomatici auto testarsi e isolarsi". L'appello di Kluge è quello di farsi vaccinare per entrambi: Covid e influenza".