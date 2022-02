Covid, la scoperta italiana: ecco l'origine delle polmoniti bilaterali

Un gruppo di ricercatori italiani è riuscito a scoprire il meccanismo con cui il covid 19 provoca le polmoniti bilaterali. Secondo gli scienziati, le particelle di grasso generate dalla distruzione delle cellule adipose si accumulano nel tessuto dei polmoni, dove formano membrane che rivestono gli alveoli, provocando gravi problemi respiratori. La ricerca, pubblicata sull'International Journal of Obesity, è stata coordinata da Saverio Cinti, dell'Università Politecnica delle Marche, e condotta in collaborazione con l'Università di Milano e con l'Université Côte d'Azur.

Un'altra evidenza sottolineata nello studio non fa che confermare un'ipotesi formulata circa due anni fa dallo stesso gruppo di studio guidato da Cinti: ''La malattia causata dal coronavirus determina embolie grassose responsabili delle polmoniti bilaterali". ''Inoltre - prosegue la ricerca - le implicazioni per la terapia sono importanti perché, secondo me e secondo i farmacologi che hanno partecipato alla ricerca, sarebbe bene intervenire il più precocemente possibile con farmaci antinfiammatori liposolubili".