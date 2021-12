"Entro un mese il 30% dei posti in terapia intensiva occupati in tutte le regioni"

"In quasi tutte le regioni è prevista la probabilità di dover utilizzare il 20-30% dei posti letto per i pazienti che necessitano di terapie legate al Covid". Lo ha detto Silvio Brusaferro presidente dell'Iss e portavoce del Cts presentando i dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia: la pressione della pandemia sta portando ad un grave aggravio di pressione sul servizio sanitario. Un allarme molto chiaro: il rischio lockdown -che scatta se oltre vengono occupati oltre il 30% dei posti letto in terapia intensiva e il 40% dei posti letto in ospedale - è tutt'altro che scongiurato. Inoltre molte regioni rischiano di passare in area arancione.

A Trento e Bolzano sono occupati oltre il 20% dei posti letto disponibili in terapia intensiva, rispettivamente al 24,4% e 21,0%. Dieci le regioni sopra soglia critica del 10%: Marche (18,7%), Calabria (16,6%), Veneto (15,9%), Friuli Venezia Giulia (14,9%), Liguria (14,2%), Emilia Romagna (12,4%), Toscana (11,6%), Piemonte (10,7%), Lombardia (10,6%), Lazio (10,3%).

Quanto alle ospedalizzazioni in area medica sono nove le regioni oltre la soglia del 15% per occupazione dei reparti di area medica: Calabria (25,9%), Liguria (24,8%), Valle d'Aosta (22,2%), Friuli Venezia Giulia (22%), Marche (19,5%), PA Trento (19,1%), Veneto (18,2%), PA Bolzano (16,4%), Sicilia (15,5%).

Cosa succedrà poi? Come spiega Brusaferro siamo in una situazione "stabilmente e significativamente superiore alla soglia epidemica per l'Rt calcolato sui soli casi ospedalizzati a livello nazionale, con un continuo aumento del numero di persone ricoverate nei reparti ospedalieri di area medica e terapia intensiva. Questo sta imponendo una revisione organizzativa delle prestazioni assistenziali erogate a favore dei pazienti Covid-19".

Lombardia e Valle d'Aosta sono classificate a rischio alto;

Calabria, Marche, Trentino, Puglia e Sicilia sono classificate ad alta probabilità di progressione a rischio alto.

Nella settimana di natale nessuna nuova regione entrerà in zona gialla dove restano Friuli-Venezia Giulia, Alto Adige, Trentino, Calabria, Veneto, Liguria e Marche. Tuttavia con il nuovo decreto che stabilisce come anche in zona bianca sia obbligatorio portare la mascherina anche all'aperto, le distinzioni tra zona bianca o gialla di fatto decadono.

Con i dati attuali e con la progressione dei contagi il rischio che il Trentino Alto Adige finisca in zona arancione è molto alto, così come Veneto, Calabria e Marche. Tuttavia la zona arancione -anche nella peggiore delle ipotesi- non scatterà comunque tra Natale e Capodanno, bensì a cavallo dell'Epifania, prima e dopo, i lunedì 3 e 10 gennaio 2022. A rischio maggiori restrizioni con l'anno nuovo anche la Liguria.

Grafico di Vittorio Nicoletta

Il rischio Omicron

Nella relazione si evidenzia come negli ultimi giorni ci sia stata una netta crescita dei nuovi casi e infatti l'incidenza settimanale è salita a 351 casi per 100mila abitanti. Il dato del monitoraggio degli ultimi sette giorni evidenzia inoltre che le fasce d'età più giovani - 0-9 anni e 10-19 anni - sono quelle maggiormente colpite dalla circolazione del virus. Il timore è legato alle festività di fine anno e al fatto che i contagi possano passare dai più giovani ai più anziani.

E per evitare omicron serve la terza dose: solo circa il 63-64% degli over 80 hanno ottenuto la dose booster mentre sono ad alto rischio circa 6 milioni di italiani ancora refrattari alla vaccinazione: esattamente 6.123.127 gli italiani con più di 12 anni che ad oggi non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino. 1.299.800 i no vax appartenenti alla fascia 40-49 anni seguiti per numero di non immunizzati dalla fascia 50-59 anni (1.103.027). La terza fascia più restia alla vaccinazione, costituita da 947.888 persone, è quella 30-39 anni. Tre le categoria più a rischio permangono 672.114 non vaccinati tra i 60 e 69 anni, 403.412 nella fascia 70-79 anni e 193.188 di over 80.