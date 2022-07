Covid, l'ondata sta finendo: quando arriverà la prossima?

Scende l'incidenza, così come l'indice Rt, casi in calo e ricoveri stabili, con soltanto una regione a rischio alto. Dati e buone notizie che arrivano dal monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute: nel periodo tra il 6 e il 19 luglio, 'Rt medio calcolato sui casi sintomatici di Covid-19 in Italia scende a 1,03 (range 1,02-1,04), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (1,23), ma ancora sopra la soglia epidemica. Cala anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, che scende sotto la soglia epidemica: Rt 0,95 (0,94-0,97) al 19 luglio, contro Rt 1 (0,98-1,02) al 12 luglio.

Covid, dati in calo: l'ondata si sgonfia

Resta sotto quota mille casi per 100mila abitanti, e cala ulteriormente, l'incidenza settimanale di Covid-19 in Italia. Il dato scende a 727/100mila nel periodo 22-28 luglio, rispetto a 977/100mila dal 15 al 21 luglio. Migliorano anche i numeri dei ricoveri per Covid-19 in Italia. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 4,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 28 luglio), lo stesso dato rilevato al 21 luglio. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende leggermente al 17% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 28 luglio), contro il 17,1% al 21 luglio.

Due regioni/province autonome sono classificate a rischio moderato per Covid-19, di cui una ad alta probabilità di progressione; una regione è classificata a rischio alto per non avere raggiunto la soglia minima di qualità dei dati trasmessi all'Istituto superiore di sanità, mentre le restanti regioni/pa sono classificate a rischio basso, di cui una ad alta probabilità di progressione. Nove regioni/pa riportano almeno una allerta di resilienza; una riporta molteplici allerte di resilienza.

Quando arriverà la prossima ondata?

Numeri incoraggianti in vista dell'estate, con questa nuova ondata che va sgonfiandosi lentamente. Ma, secondo diversi esperti la guerra non è certo finita, anzi, sarebbe opportuno iniziare a lavorare in previsione della prossima ondata che potrebbe arrivare nel periodo autunnale. Una preoccupazione manifestata anche da Nino Cartabelotta, presidente della Fondazione Gimbe: "La situazione è sotto controllo, anche se la circolazione virale è aumentata così come è aumentato il dato dei tamponi. In ospedale ci sono stati piccoli movimenti. Comunque quando la circolazione virale aumenta seppur un modesto impatto sugli ospedali c'è. Dobbiamo abituarci a queste ondate più piccole che però saranno frequenti con la nuova subvariante che è più contagiosa. Se questi aumenti ci sono nella stagione estiva è un conto, ma una circolazione di questo tipo ad autunno mi preoccuperebbe un po' di più perché alla fine il virus finisce per comandare sempre lui". Un timore manifestato anche dal virologo Fabrizio Pregliasco, direttore del Galeazzi di Milano, che come Cartabellotta vorrebbe mantenere l'utilizzo delle mascherine, almeno in alcuni luoghi: "La mascherina va utilizzata come gli occhiali da sole, questo è il miglior esempio che si può fare. La mascherina protegge a scuola o in ambienti di lavoro, comunque al chiuso, e può evitare che scoppi un focolaio. Valuterei anche l'obbligo in certi contesti al chiuso per l'autunno".

A preoccupare gli esperti, sempre in vista di ottobre, è anche l'arrivo dell'influenza, come spiegato nei giorni scorsi da Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e docente di igiene all'Università Cattolica: "Quest'anno l'influenza, come si è visto in Australia dove si è fatta sentire, sarà più forte e pesante rispetto allo scorso anno. E darà più problemi. È quindi opportuno offrire attivamente la vaccinazione, da somministrare insieme al vaccino anti-Covid. Per questo, chiaramente, una buona comunicazione sarà fondamentale. In questa fase "la vaccinazione è tornata alla gestione ordinaria, i medici di medicina generale hanno un grande ruolo. Ed è importante supportali in questo sforzo. Se poi verranno riaperti i centri vaccinali, le doppie dosi influenza-Covid potranno essere somministrate anche in queste strutture. Due anni fa abbiamo fatto una buona campagna per il vaccino antinfluenzale. L'anno scorso meno. Ma alla luce dell'esperienza australiana, quest'anno ci conviene rafforzare l'impegno. Serve prepararsi a una vaccinazione estesa sui due fronti: influenza e Covid".