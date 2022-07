Quanti milioni di persone hanno davvero avuto il Covid negli ultimi due mesi

Che ci sia ormai un'ampia sottostima del numero di contagi in Italia è un dato di fatto, da mesi. Il virus circola, ma nella stragrande maggioranza dei casi i sintomi sono lievi. C'è chi prova a far di conto tra gli esperti. "Il picco" di questa ondata estiva di Covid "è stato superato? Certo, lo avevo detto: con 10 milioni di persone contagiate al mese, in due mesi abbiamo avuto secondo le stime 20-25 milioni di casi. Quindi la discesa dal picco è legata al fatto che il numero di persone suscettibili è notevolmente diminuito. Era scontato che avvenisse in questi tempi". A dirlo all'Adnkronos Salute è Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova che ha ricordato come, diminuendo la popolazione suscettibile, la dinamica di trasmissione del virus sia in calo.

Non ha però "nessun senso scientifico", secondo Crisanti, l'idea di alleggerire l'isolamento dei positivi a Covid riducendone i tempi, magari togliendo anche il tampone negativo per la fine dell'isolamento. "E' soltanto pura demagogia". All'esperto non piace il dibattito che si è aperto su questo tema. Mentre le istituzioni al momento sembrano aver adottato una linea attendista e il cambiamento delle regole, prospettato come possibile, non è ancora arrivato. "Meglio così - conclude l'esperto - perché questa sarebbe una scelta demagogica".

Sono 23.699 i nuovi positivi al Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 51.208 del giorno prima. I morti invece salgono a 104 contro i 77 di domenica. Secondo quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute, il tasso di positività (sulla base dei 122.550 tamponi processati) è al 19,3%. Aumenta ma non desta preoccupazione la pressione sugli ospedali: il numero dei ricoveri in terapia intensiva sale a 426 e risultano in aumento anche i posti letto occupati nei reparti ordinari: sono 11.081 in tutto, 156 più nel giro di 24 ore.