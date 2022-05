Covid, quando diventerà "poco più di un raffreddore"?

E' in pensione da quasi un anno, ma non rinuncia a dire la sua Massimo Galli, ospite di R101. Sul Covid ragiona così: "Quello che temo è che la politica abbia la memoria del pesce rosso che è pericolosa, il non riuscire a ragionare in prospettiva. Io non sono antipolitico, assolutamente, non prenda questo mio ragionamento come qualunquistico. La lezione che abbiamo avuto è forte e merita interventi radicali per garantire un futuro migliore anche a chi verrà dopo di noi. Ci sono - continua - centinaia e centinaia di virus in natura che possono decidere di saltare la specie e di arrivare a noi, e questo è un dato di fatto. Il mio libro ha voluto parlare anche di altre cose, ricordare che questa della covid è stata una lezione pesantissima, ha portato un'infinità di dolori e di tristezza, ma abbiamo anche tante altre cose di cui occuparci, e ho parlato delle malattie che mi è capitato di fronteggiare nel corso della vita.

"Ho lavorato 40 anni sull’HIV - spiega Galli - e stiamo ancora parlando di un milione e mezzo di nuove infezioni all'anno su scala mondiale e svariate centinaia di migliaia di morti. Noi spesso tendiamo a rimuovere tutto quello che non ci piace considerare, e tendiamo a considerare una cosa risolta semplicemente perché diventa da un momento all'altro meno un elemento di scandalo".

Quali previsioni fa Galli sull'autunno-inverno prossimi sul fronte del coronavirus? "Mi auguro che il virus prenda la via del virus che si trasforma in un virus molto meno patogeno - dice - sapendo che comunque di questo non ci libereremo. Il virus della Sars ha ballato la sua estate e poi è sparito e ci è andata bene per una serie di motivi; questo è molto più diffusivo e questo è un elemento di negatività per noi importante. Ha avuto una tale diffusione mondiale che uno non si può aspettare che da un giorno all'altro ci liberi della sua presenza. La speranza è che diventi poco più di un virus del raffreddore ma quanti anni ci vorranno perché questo accada, mica pochi”. Galli ha 70 anni e da novembre, dopo 43 anni di servizio nello stesso ospedale della città in cui è nato, e dopo essere stato in prima linea nel corso delle fasi più dure della pandemia di Covid, si gode la meriata pensione.