Covid, prove di normalità: i Paesi che eliminano mascherine, quarantena e green pass

Il mondo prova a mettersi alle spalle il Covid, o almeno una parte del mondo. L'Italia ha già rivisto le regole su quarantena e isolamento e domani, 11 febbraio, dirà addio all'obbligo di mascherine all'aperto ma altri Paesi come Stati Uniti, Francia e Inghilterra sono più avanti nel processo di allentamento delle restrizioni. A New York i cittadini potranno togliere la mascherina anche negli ambienti chiusi, l'Inghilterra cancella l'obbligo di quarantena per i positivi e la Francia punta all'eliminazione del green pass. Decisioni nate da ragioni economiche, la ripresa è un obiettivo per tutti, ma anche da un oggettivo calo dei contagi. Numeri che fanno sperare che sia davvero finita. Anche se, quasi come un monito a non gioire prima del tempo, risuonano le parole delll'Oms che chiede ai Paesi ad alto reddito di contribuire con finanziamenti immediati al superamento della pandemia i quelli più poveri: in una società fortemente interconnessa come la nostra la risposta ala virus deve essere globale perché sia efficace.

New York in una "nuova fase"

Il governatore di New York, Kathy Hochul, ha annunciato la revoca dell'obbligo delle mascherine al chiuso (da oggi 10 febbraio) e dell'obbligo per i negozianti di chiedere la prova della vaccinazione. L'obbligo di indossare i dpi resta invece per le scuole e i mezzi pubblici, come metropolitana, autobus e treni. "In questo momento - ha spiegato - è la decisione giusta revocare quest'obbligo per le attività al chiuso e lasciare che le contee, le città e le imprese prendano le proprie decisioni su ciò che vogliono fare rispetto alle mascherine o all'obbligo di vaccinazione". Per le scuole si dovrà attendere marzo.

La governatrice para di una "nuova fase" e spiega che dallo scorso 12 gennaio a ieri, 9 febbraio, i ricoveri sono diminuiti del 63 per cento. "Un elemento - ha commentato - che ha contribuito ad aumentare la fiducia nel processo decisionale. D'ora in avanti la regolamentazione degli obblighi vaccinali e dell'uso delle mascherine sarà di competenza delle singole città e aziende locali. Abbiamo ancora un po' di lavoro da fare con i bambini più piccoli. Penso che possiamo fare di meglio":

New York non è sola. Sono molti gli Stati in cui la rimozione dell'obbligo di indossare mascherine è in agenda: New Jersey, Delaware, California sono tra questi.

A Londra niente quarantena per i positivi

Londra, ancora una volta, spinge più di tutti sull'acceleratore eliminando le restrizioni rimaste già il 21 febbraio, un mese di quanto previsto. I britannici sono stati i primi a togliere le mascherine, a fine gennaio. Adesso le autorità tornano alla strategia "molti vaccini e pochi divieti". Il 21 febbraio cadrà l'obbligo di autoisolamento in caso di positività al virus. Un portavoce di Dowing Street ha precisato che l'eliminazione dell'obbligo legale alla quarantena per i positivi prevede però delle indicazioni (soprattutto per il mondo del lavoro): "Ovviamente se qualcuno ha l'influenza, noi non raccomandiamo che vada al lavoro, allo stesso modo non raccomandiamo mai a nessuno di andare a lavorare quando ha una malattia infettiva'', ha affermato il portavoce. Il messaggio è chiaro: trattiamolo come un'influenza. Questa settimana cade anche l'obbligo di test per i vaccinati che arrivano nel Regno Unito.

In Francia Green pass addio

La Francia punta alla revoca del Super green pass a fine marzo. C'è però una condizione, ovvero che il tasso di incidenza si riduca "10 o 20 volte meno" rispetto a quello attuale. Il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, ha spiegato che "C'è un inizio di miglioramento negli ospedali e ci sono proiezioni che possono farci sperare che entro la fine di marzo o l'inizio di aprile la situazione negli ospedali sarà sufficientemente tranquilla da permetterci di revocare il pass vaccinale, Abbiamo sempre detto che queste misure saranno revocate non appena la situazione sanitaria lo consentirà".

L'Oms chiede aiuto ai Paesi ricchi

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) intanto chiede ai Paesi ad alto reddito di contribuire con 16,8 miliari di dollari in finanziamenti immediati per colmare il gap di fondi a sostegno del piano Act-Accelerator (iniziativa finalizzata a garantire un più ampio accesso agli strumenti anti-Covid). L'obiettivo è chiaro: "Porre fine alla pandemia come emergenza sanitaria globale quest'anno". Per il direttore generale Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, La rapida diffusione di Omicron rende ancora più urgente garantire che test, trattamenti e vaccini siano distribuiti equamente a livello globale. Se i Paesi a reddito più elevato pagano la loro giusta quota dei costi di Act-Accelerator, la partnership può supportare i Paesi a reddito medio e basso a superare i bassi livelli di vaccinazione Covid, la debolezza sull'attività di testing e la carenza di medicinali. La scienza ci ha fornito gli strumenti per combattere Covid, se sono condivisi a livello globale in solidarietà possiamo raggiungere l'obiettivo".

Il budget totale di cui si parla è 23,4 miliardi di dollari in finanziamenti immediati da ottobre 2021 a settembre 2022 (6,5 mld verrebbero autofinanziati dai Paesi a reddito medio). I fondi mancanti ammontano appunto a oltre 16 miliardi. Metterli a disposizione permetterebbe di coprire il lavoro più urgente delle agenzie che costituiscono Act-Accelerator. Si parla di appalti, ricerca e sviluppo, valutazione del prodotto, lancio di vaccini, test e trattamenti, per soddisfare le esigenze dei Paesi più poveri e più vulnerabili.