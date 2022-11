Covid, risale l'indice Rt: in una settimana 229.135 casi e 580 morti

Nell'ultima settimana (18-24 novembre 2022) si registrano 229.135 nuovi casi positivi, +10% rispetto alla settimana precedente (quando erano 208.361). I deceduti sono 580, cioè +8,8% rispetto alla settimana precedente (quando erano stati 533). Sono stati 1.276.986 i tamponi effettuati, con una variazione di +7% rispetto alla settimana precedente (quando si erano fermati a 1.193.523). Il tasso di positività sale quindi al 17,9%, con una variazione di +0,4% rispetto alla settimana precedente (17,5%). In aumento anche il numero degli attuali positivi, 39.562 in più (la scorsa settimana +41.341) che salgono così a 492.457, di cui 484.594 in isolamento domiciliare. Lo rende noto il ministero della Salute.

Sempre secondo i dati del ministero della Salute, risalgono le ospedalizzazioni: le terapie intensive sono 3 in più (la settimana scorsa +44) per un totale di 250, mentre i ricoveri ordinari crescono di 632 unità (sette giorni fa +625), 7.613 in tutto. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 2,5% (rilevazione del ministero della Salute al 24 novembre), mentre il tasso di occupazione in aree mediche sale al 12% (sempre al 24 novembre) dall'11% del 17 novembre.

La conferma della crescita dei casi arriva anche dalla risalita dell'Rt, che torna sopra la soglia epidemica dell'unità (che indica un livello di maggiore diffusione dell'epidemia di Covid-19). L'incidenza settimanale a livello nazionale arriva infatti a 388 ogni centomila abitanti (18-24 novembre), contro 353 ogni centomila della settimana precedente (11-17 novembre). Nel periodo 2-15 novembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,04 (range 0,80-1,31), in aumento rispetto alla settimana precedente - quando era a 0,88 - e superiore alla soglia epidemica. Il valore dell'indice di trasmissibilità Rt non superava la soglia epidemica dell'unità da circa un mese.