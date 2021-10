Covid, la discesa è finita: Rt in aumento, tre Regioni a rischio moderato

A poco più di un mese dalla riapertura delle scuole si valuta come il ritorno in classe di migliaia di studenti possa aver effetto sulla circolazione del virus in Italia: secondo la bozza del report settimanale di monitoraggio di Ministero della Salute e Iss l'Rt medio nazionale è in leggero aumento rispetto alla settimana scorsa mentre prosegue il calo dell'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti.

Come si legge nella bozza:

l'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici, nel periodo 22 settembre - 5 ottobre 2021, è stato pari a 0,85 (range 0,82 - 0,87), comunque al di sotto della soglia epidemica e in leggero aumento rispetto alla settimana precedente quando segnava 0,83.

L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è pari a Rt=0,83 (0,78-0,88).

L'incidenza settimanale scende a 29 casi per 100.000 abitanti rispetto ai 34 per 100.000 abitanti della settimana scorsa.

Tre Regioni (Marche, Molise e Valle d'Aosta) risultano questa settimana classificate a rischio moderato, rispetto alle 4 della scorsa settimana (Basilicata, PA Trento, PA Bolzano e Valle d'Aosta). Le restanti 18 risultano classificate a rischio basso.

Due Regioni hanno un'allerta di resilienza legata ai servizi sanitari territoriali (Bolzano e Sardegna).

Tra i dati emerge come sia in diminuzione il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (4.551 vs 5.903 della settimana precedente) mentre è in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti mentre metà dei nuovi casi covid vengono rilevati attraverso la comparsa dei sintomi.

La variante Delta rappresenta la quasi totalità dei casi in Italia e l'Iss raccomanda il completamento dei cicli di vaccinazione per mantenere una elevata capacità di risposta immunitaria in particolare nelle categorie a rischio.