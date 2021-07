Aumentano i contagi Covid e la Spagna si colora di rosso: cosa cambia

Il paese iberico sta diventando una zona a rischio e adesso diventa più difficile spostarsi da e per lo Stato. Intanto Irlanda e ampie aree del territorio dei Paesi Bassi e della Svezia in giallo

L’Europa comincia a perdere un po’ di colore verde perché, seppur sia ancora il colore dominante, la Spagna si tinge di rosso. Infatti nella penisola iberica, la maggior parte delle regioni sono in rosso, insieme a Cipro in rosso scuro. Sono questi i colori che indicano l’incremento dei contagi da coronavirus secondo le mappe pubblicate dall'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), che elabora settimanalmente una mappa con un codice cromatico comune, suddivisa per regione. Lo fa con i dati forniti dagli Stati membri sulla base di una serie di criteri. Dunque, mentre ci sono paesi come Irlanda e ampie aree del territorio dei Paesi Bassi e della Svezia in giallo, la Spagna diventa quasi off limits.

Infatti ancor prima dell’arrivo del Green Pass, i Paesi membri dell’Europa si erano messi d’accordo per utilizzare una scala cromatica sulla base della quale regolare i proprio rapporti di vicinati, soprattutto per quanto riguardasse lo spostamento da un territorio all’altro. Sicuramente ogni partenza e arrivo in un paese rosso, è da scoraggiare. E allora ecco cosa cambia alla Spagna adesso:

ogni viaggio non essenziali da e verso la Spagna è da evitare e viene appunto scoraggiato

i viaggiatori provenienti dalla Spagna dovranno disporre di un certificato di test negativo e sottoporsi a eventuali quarantena o autoisolamento

resta l’esonero per i bambini di età inferiore ai 12 anni dall'obbligo di sottoporsi a test

resta l’esonero per i bambini e i giovani di età inferiore ai 18 anni dall'obbligo di sottoporsi a quarantena o autoisolamento se la persona che li accompagna non è soggetta a tale obbligo

Ma perché la Spagna è finita in zona rossa?

Perché il tasso di casi accertati di Covid negli ultimi 14 giorni su 100mila abitanti è variato all’interno del range compreso fra 75 a 200.

Perché il tasso di positività al test Covid è superiore del 4%.

I riferimenti per decidere il colore di un paese sono il numero di positivi, i test e la presenza di varianti pericolose nell’arco delle 2 settimane precedenti. Il problema è che il paese iberico ha visto un forte aumento dei contagi tra i giovani under 30. I dati più recenti, rispetto alla fascia delle persone di età compresa tra i 20 e i 29 anni, sottolineano che l'incidenza dei casi registrati nelle scorse due settimane è passata da quasi 450 ogni 100.000 abitanti a 640. Un incremento simile è stato registrato anche nella fascia 12-19 anni, nella quale l'incidenza attuale è arrivata a 584 casi ogni 100.000 abitanti. Dati non buoni che fanno passare la Spagna nell’alveo dei paesi a rischio.