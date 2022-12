Dai formaggi ai salumi: su quali alimenti il Covid resiste più a lungo

Il Covid-19 può resistere su alcuni generi alimentari pronti per giorni, fino a una settimana, secondo il team di scienziati dell'Università di Southampton che hanno effettuato test per la Food Standards Agency (FSA), mettendo di proposito il virus su imballaggi e prodotti alimentari, tra cui frutta, dolci e bevande in bottiglia.

Hanno scelto oggetti e alimenti che le persone potrebbero mettere in bocca senza cucinare o lavare. Secondo lo studio il rischio per i consumatori rimane molto basso e va notato che "gli alimenti e gli imballaggi considerati come parte di questo studio sono stati inoculati artificialmente con Sars-Cov-2 e quindi non riflettono i livelli di contaminazione riscontrati su questi alimenti al dettaglio". Per la maggior parte dei prodotti alimentari testati si è verificato un "calo significativo" dei livelli di virus nelle prime 24 ore. Ma in alcuni casi le tracce sono sopravvissute per circa una settimana, ha scoperto il team.

Il virus sembra durare più a lungo sui prodotti con superfici irregolari - broccoli e lamponi - che su quelli dalla buccia liscia come le mele, grazie alle sostanze chimiche naturali in superficie che iniziano ad abbattere il virus in pochi minuti o ore. Dolci come il pain au chocolat hanno livelli bassi di contaminazione dopo poche ore, forse perché ricoperti da un sottile strato di uova che contengono acido arachidonico che potrebbe avere un effetto antivirale. Formaggi e salumi, con un alto contenuto di proteine e grassi, sembrano consentire al virus di sopravvivere per giorni, fino una settimana. Simile lasso di tempo per gli alimenti contenuti in imballaggi con superfici di plastica. Per gli imballaggi di cartone potrebbero essere necessari giorni. Per le lattine di alluminio probabilmente solo poche ore.