Bassetti: "Il Covid si è arreso, basta tamponi inutili"

Covid, è finita? Prosegue la rapida discesa dei nuovi contagi in Italia, tornati ai livelli di metà dicembre 2021, e anche la diminuzione del numero delle vittime si fa più sostenuta. È quanto emerge dall'analisi dei bollettini quotidiani del Ministero della Salute della passata settimana 23-29 maggio 2022. Sono stati in totale 134.202, secondo i bollettini, i nuovi casi negli ultimi 7 giorni: -28,29% rispetto ai 187.156 casi del 16-22 maggio (52.954 casi in meno). Un calo che conferma la sensibile discesa dei contagi: il 16-22 maggio aveva segnato un -27,02% sul 9-15 maggio. Nella settimana 23-29 maggio si conferma anche il calo dei decessi: 581 totali, -17,94% sui 708 del 16-22 maggio (127 vittime in meno). Una discesa che si fa più sostenuta: si viene infatti da -5,09% sul 25 aprile-1 maggio, -7,69% sul 18-24 aprile, -13,91% sul 2-8 maggio e da -6,23% sul 9-15 maggio.

"Il Covid si sta definitivamente arrendendo (almeno per ora). E’ venuto il momento di piantarla con il tamponificio fai da te - twitta Matteo Bassetti del San Martino di Genova - Torniamo a fare i tamponi quando servono e quando ci sono i sintomi. Quasi tutto il resto del mondo civile ed evoluto lo ha già fatto".

I richiami del vaccino anti Covid-19 sono efficaci nel prevenire i casi di malattia severa. Lo scrive il ministero della Salute che ricorda che la quarta dose è raccomandata per persone di 80 anni e più; ospiti delle RSA; persone di 60 anni e più con elevata fragilità. La comunicazione fa parte della nuova fase della campagna vaccinale verso l'estate.