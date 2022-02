Covid, l'allarme: "Casi di trombosi in bambini non vaccinati"

"Si stanno verificando casi di problemi di trombosi in bambini non vaccinati in fase acuta di Covid". A renderlo noto è stato il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Firenze per visitare l'ospedale pediatrico Meyer. Il commissario ha quindi ribadito l'invito alle famiglie a valutare la vaccinazione. "Io direi - ha detto - che bisogna riflettere sul rapporto rischi-benefici. In questo momento il beneficio della vaccinazione va verso la vaccinazione stessa: io non sono un medico e quindi dico alle famiglie: rivolgetevi ai vostri pediatri, cercate di capire qual è l'impatto sui vostri piccoli e poi prendete la decisione che vi sembra più giusta".

La visita al nosocomio fiorentino è stata anche l'occasione per fare il punto sulla vaccinazione. Figliuolo ha anche confermato che si procederà con la quarta dose. "Stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee: la mia indicazione é quella che partiremo il primo marzo", ha chiarito.