"Gli over 50 non vaccinati pagheranno un prezzo salato"

Guarda quello che sta succedendo nel reparto Covid del suo ospedale e fa un paragone tra i ricoverati con la polmonite e quelli senza. Ha scoperto che chi viene ricoverato senza polmonite è chi ha fatto il vaccino, mentre coloro che non sono vaccinati, sviluppano la polmonite. Le somme di questa sua istantanea? "I vaccini stanno facendo un ottimo lavoro". Lo dice il virologo Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive all'ospedale di Pisa. Spiega il dottore che nel suo ospedale due terzi dei ricoverati hanno la polmonite e non sono vaccinati".

E chi è vaccinato invece? "Vengono in ospedale perché hanno problematiche a latere, poi risultano con tampone positivo ma non vengono in ospedale per la polmonite". Dunque per il virologo toscano il vaccino funziona ed è convinto che la nuova ondata non potrà essere come quella di ottobre. "Nonostante la variante Delta, l’ondata dovrebbe in qualche modo contenersi e rappresentare il 30% rispetto a quello che è successo a ottobre grazie all'effetto dei vaccini".

Tuttavia nell’ospedale pisano ci si sta preparando al peggio perché da un reparto Covid con 9 posti letto e un reparto non Covid con altrettanti posti, il nosocomio è passato a tutto Covid con 23 posti. “Ci prepariamo al peggio sperando però che non ci sia un'esplosione. Se quei milioni di over 50 che ancora mancano all'appello non si vaccinano non liberiamo gli ospedali, le terapie intensive e i cimiteri. Saranno loro a pagare un prezzo salatissimo per

la rinuncia a una protezione". Proprio a loro, ai 50enni e in generale alle persone di mezza età che si rivolge Menichetti, ricordando loro come non è solo questione di salute personale, ma anche di tutele per gli altri fragili, che rischiano il contagio, o per chi ha altre patologie e continuerà a vedere i medici impegnati a contrastare il Covid invece di occuparsi dei propri malati.

Le parole del virologo di Pisa non sono certo fuori dal coro perché la fotografia scattata da lui nella cittadina toscana non è diversa da quella di altri colleghi. Lo stesso Giovanni Migliore, Presidente della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere (FIASO), ha detto che “i responsabili delle terapie intensive dicono che quasi tutti i loro pazienti affetti da Covid, il 90%, non sono vaccinati”. E allora se è vero che la campagna vaccinale prosegue a ritmi serrati, è forse anche vero che non si deve abbassare la guardia, anche perché c’è un ritorno dei ricoveri in questa settimana di ferragosto, alcuni anche gravi, al punto da richiedere la Rianimazione.