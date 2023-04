Covid, chi dovrà vaccinarsi in autunno

Vaccini contro il Covid non più come misura eccezionale, ma come "normale" immunizzazione. Il prossimo autunno partirà una nuova campagna vaccinale e ai pazienti fragili e agli anziani sarà consigliato di ricevere un'altra dose. Lo anticipa oggi 12 aprile il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a Tg1 Mattina.

"Noi - dice - abbiamo una scorta di vaccini anti-Covid anche superiore alle nostre necessità. Dopo tre anni di sofferenze, la pandemia la abbiamo lasciata alle spalle e i dati che abbiamo sono moto rassicuranti. E' chiaro che ci sarà una vaccinazione che consiglieremo ai pazienti fragili e agli anziani, ma non abbiamo alcun problema di scorte di vaccini, anzi".

L'Italia seguirà quindi le indicazioni giunte dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che il 5 aprile scorso ha suggerito la pianificazione di campagne vaccinali conto il Covid nel corso del 2023 sottolineando l'opportunità di proteggere soprattutto anziani e fragili Secondo i dati di sorveglianza dell'Ecdc "con ogni nuova ondata di infezione da Covid 19, le persone nelle fasce di età più anziane hanno maggiori probabilità di essere ricoverate in ospedale. Sebbene finora non sia emerso un chiaro schema stagionale della circolazione del virus, i dati mostrano che l'impatto della malattia è stato molto più elevato durante il periodo autunno-inverno, corrispondente alla tradizionale stagione influenzale. In questo contesto, i modelli matematici dettagliati nel rapporto indicano che un programma di vaccinazione dell'autunno 2023 con un'elevata diffusione del vaccino rivolto a persone di età pari o superiore a 60 anni dovrebbe prevenire fino al 32% dei ricoveri correlati a Covid nell'Ue".