Vaccini Covid, la terza dose anche nei bambini

Verso la terza dose di vaccino anti Covid per i bambini dai cinque agli undici anni. Almeno negli Usa. La richiesta di potere procedere col booster è stata presentata da Pfizer e BioNTech alle autorità sanitarie statunitensi (la Food and Drug Administration, ndr). Già nelle scorse settimane le società avevano chiarito che una dose suppletiva avrebbe generato "in modo sicuro una forte risposta immunitaria nei giovani, anche contro Omicron". Secondo gli studi, la terza dose in questa fascia d'età aumenta di 36 volte gli anticorpi necessari per la risposta alla variante.

Col via libera si estenderebbe l'idoneità dei richiami a circa 28 milioni di bambini solamente negli Stati Uniti. La risposta delle autorità è attesa nell'arco di due settimane. Negli Usa il booster è disponibile dai 12 anni mentre la quarta dose è autorizzata per gli over 50 anni e chi ha il sistema immunitario indebolito.

Il Pfizer è il vaccino autorizzato in Italia nella fascia 5-11 anni. Viene utilizzato un dosaggio inferiore rispetto a quello utilizzato nelle persone più grandi (un terzo) ed è prevista la somministrazione di due dosi per iniezione intramuscolare (nella parte superiore del braccio), a distanza di tre settimane l’una dall’altra.