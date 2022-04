Vaccini Covid, verso la protezione di neonati e bimbi fino a 5 anni

Vaccini anti Covid anche per i piccolissimi: i bimbi dai sei mesi ai 5 anni di età. La richiesta di somministrazione è stata avanzata da Moderna negli Stati Uniti. La domanda alla Food and Drug Administration (Fda) è stata depositata oggi e l'azienda annuncia che "richieste simili sono in arrivo anche per autorità regolatorie internazionali". Si vuole procedere con due dosi del vaccino a mRna da 25 microgrammi.

"Riteniamo - ha affermato Stéphane Bancel, Ceo di Moderna - che il vaccino mRNA-1273 sarà in grado di proteggere in sicurezza questi bambini contro Sars-CoV-2", e questo "sarà particolarmente apprezzato da genitori e operatori sanitari".

Già a marzo erano stati comunicati i risultati intermedi positivi dello studio di dase 2/3 KidCOVE, in cui è stata osservata una "robusta risposta anticorpale neutralizzante" nel gruppo di età compresa tra 6 mesi e meno di 6 anni dopo una serie primaria a due dosi di mRNA-1273, insieme a un profilo di sicurezza favorevole", si legge in una nota diffusa dall'azienda statunitense.

Limitando l'analisi ai soli casi confermati positivi da laboratorio con test molecolare, "l'efficacia del vaccino è rimasta significativa al 51% per i bebè under 2 e al 37% da 2 a 5 anni. Queste stime di efficacia sono simili alle stime di efficacia del vaccino contro Omicron negli adulti", evidenzia Moderna.

Nelle ultime ore intanto Pfizer e BioNTech hanno chiesto alle autorità sanitarie statunitensi (la Food and Drug Administration, ndr) di procedere col booster anche per i bambini dai 5 agli undici anni.