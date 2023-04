Covid, la variante Arturo colpisce i bambini: c'è un nuovo sintomo

Aumentano i casi Covid tra i bambini e la colpa è di Arturo. Questo il nome della variante responsabile dell'ondata che sta colpendo l'India causando un aumento dei contagi tra i più piccoli. E c'è un nuovo sintomo, che non era ancora comparso con le altre varianti della famiglia Omicron. A essere colpiti sono soprattutto gli occhi, con disturbi fastidiosi come rossore, bruciore e prurito. Sintomi simili a una congiuntivite allergica. A descriverlo è il pediatra Vipin M. Vashishtha, ex coordinatore dell'Accademia indiana di pediatria e componente dell'iniziativa Vaccine Safety Net (Vsn) dell'Organizzazione mondiale della sanità, fra i primi a puntare i riflettori sull'ultima variante di Sars-Cov.2, Xbb.1.16.

"Sono ricominciate, negli ultimi giorni, le segnalazioni di casi pediatrici di Covid dopo un intervallo di 6 mesi - scrive l'esperto su Twitter - Sembra emergere un fenotipo infantile: neonati trattati con febbre alta, raffreddore e tosse e congiuntivite pruriginosa e non purulenta con occhi appiccicosi, non osservati nelle precedenti ondate".

La scorsa settimana l'India ha registrato un aumento dei casi di Covid-19 del 70%, con un totale di oltre 36mila casi settimanali, il dato più alto da circa 7 mesi.

Diversa la situazione nel reso del mondo. Negli Stati Unito il presidente americano Joe Biden ha firmato la legge che "pone fine all'emergenza nazionale connessa alla pandemia da Covid-19". Tutte le normative entrate in vigore durante la pandemia cesseranno a partire dall'11 maggio. Significa anche che i fondi stanziati dal 2020 per la fornitura di test Covid e i vaccini gratuiti non saranno più disponibili.

Secondo il Coronavirus Resource Center, agli Usa spetta il triste primato mondiale per numero di contagi e di decessi con oltre 100 milioni di casi e 1,123 milioni di morti; al secondo posto per casi registrati c'è l'India con 44,7 milioni e al terzo la Francia con 39,8 milioni. Il segretario per la Salute e i servizi umani dell’allora presidente Donald Trump, Alex Azar, ha dichiarato per la prima volta l'emergenza sanitaria pubblica il 31 gennaio 2020, mentre a marzo Trump ha classificato la pandemia Covid come emergenza nazionale. Le emergenze sono poi state ripetutamente prorogate da Biden da quando è entrato in carica nel gennaio 2021.