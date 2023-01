Covid, i casi di variante Kraken stanno crescendo in Europa

Kraken, l'ultima variante di Covid, sta spaventando la comunità scientifica internazionale. Il suo nome ufficiale è XBB.1.5, è entrata a far parte dell'ormai numerosa famiglia di Omicron e si sta diffondendo rapidamente negli Stati Uniti e in altri paesi. Hans Henri Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, nella prima conferenza stampa del 2023 per fare il punto sul Covid-19, ha lanciato un allarme sulla diffusione della nuova variante nel Vecchio continente. "Dati recenti di alcuni di Paesi stanno iniziando a indicare la crescente presenza della variante ricombinante XBB.1.5, che si sta già diffondendo rapidamente in Usa. I casi di XBB.1.5. nella nostra regione vengono rilevati in numero piccolo ma crescente e stiamo lavorando per valutarne il potenziale impatto", ha affermato Kluge, invitando tutti i Paesi ad aumentare la sorveglianza genomica sul virus per prevenire il rischio di nuove varianti.

Nell'ultimo anno, ha avvertito Klugen, "molti paesi della nostra regione hanno notevolmente ridotto la loro capacità di sorveglianza per il Covid-19. Nelle prime 5 settimane del 2022, le informazioni sulle varianti su 1,2 milioni di casi sono state inviate all'Oms come parte dei dati di sorveglianza settimanali. Tuttavia, tale numero è sceso a circa 90mila casi nelle ultime 5 settimane dell'anno. Lodiamo i paesi europei che hanno mantenuto una forte sorveglianza genomica, tra cui Danimarca, Francia, Germania e Regno Unito".

Allo stato attuale sono sei le sottovarianti del virus Sars-CoV-2, maggiormente circolanti in Cina e rilevate anche nel resto del mondo, sulle quali gli scienziati hanno puntato i riflettori. Sono tutte "sorelle" di Omicron, dalla quale derivano. Alcuni di questi sottolignaggi - come, appunto, la XBB.1.5 ribattezzata Kraken - appaiono in forte diffusione, come già negli Stati Uniti e in minima parte anche in Europa.

Sebbene Kraken sia più trasmissibile rispetto alle altre varianti, le autorità sanitarie non dispongono ancora di dati per determinare la reale pericolosità della nuova sottovariante, né comprendere quale potrebbe essere il suo impatto sugli ospedali e il sistema sanitario. C'è molta cautela sulla diffusione della nuova variante tra virologi, che riconoscono l'alta protezione data dai vaccini anti Covid contro i sintomi gravi, le ospedalizzazioni e la morte.