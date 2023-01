Il ritorno delle mascherine contro la nuova variante Covid

La variante del virus Sars Cov 2 denominata Kraken (o Xbb1.5) è attualmente presente solo a livelli molto bassi nell'Ue, ma potrebbe diventare dominante nei prossimi mesi. Lo spiega il centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) che raccomanda agli stati membri di eseguire test e sequenziamento appropriati, aumentare l'adozione della vaccinazione COVID-19 e rafforzare le misure di prevenzione e controllo delle infezioni.

"Dovrebbero essere presi in considerazione anche interventi non farmaceutici come restare a casa in caso di malattia, telelavoro, buona ventilazione degli spazi interni e uso appropriato di mascherine" scrive la direttrice dell'Ecdc Andrea Ammon nell'ultima valutazione della diffusione della sottovariante Omicron. "I modelli matematici dell'Ecdc indicano che Xbb1.5 potrebbe diventare dominante nell'Ue dopo uno o due mesi, date le attuali basse proporzioni riportate nell'Ue e il suo tasso di crescita stimato".

Tuttavia bene ribadire a scanso di equivoci che al momento non ci sono segnali che la gravità dell'infezione di Xbb1.5 sia diversa da quella dei sottotipi di omicron circolanti in precedenza. Negli Stati Uniti si sta attualmente diffondendo il 12% più velocemente rispetto ad altre varianti in circolazione. Gli esperti della Columbia University affermano "che è molto probabile che Xbb.1.5 abbia avuto origine negli Stati Uniti, con il primo caso rilevato nell'area di New York ad ottobre 2022". L'epidemiologo statunitense Eric Feigl-Ding spiega che "è più immunoevasiva e più efficace nell'infettare rispetto ad altre sottovarianti di Omicron". Ma i vaccini disponibili inducono anticorpi che intercettano le varianti nuove, inclusa quest'ultima.

Bene ricordare che gli over 60 dovrebbero provvedere ad un richiamo di vaccino anti covid, sopratutto in presenza di fragilità. Come spiega il ministero della Salute in’ulteriore dose di richiamo con vaccino a m-RNA nella formulazione bivalente è raccomandata:

chi ha già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino a mRNA monovalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla stessa o dall’ultima infezione da SARS-CoV-2 (data del test diagnostico positivo);

persone dagli 80 anni in su ospiti delle strutture residenziali per anziani persone dai 60 anni in su con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti;

su richiesta dell’interessato, anche tutti gli altri soggetti ultrasessantenni che hanno già ricevuto un secondo richiamo potranno comunque vaccinarsi con una ulteriore dose di vaccino.