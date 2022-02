La variante Omicron si sta spostando: le aree più colpite

Sono 165.033,539 i casi Covid confermati in Europa all'inizio della pandemia (dati Oms aggiornati al 13 febbraio ndr) con 1.818.587 vittime. Solo nell'ultima settimana i decessi sono stati 25mila. Nell'ultimo periodo però i contagi non interessano tutte le aree in modo omogeneo. Il vurus si sta spostando e le aree più colpite sono adesso quelle dell'Est.

A fare il punto è il direttore dell'Ome Europa, Hans Kluge. "Oggi la nostra attenzione è verso l'Est della regione europea dell'Oms - avverte Kluge - Nelle ultime due settimane i casi di sono più che raddoppiati in sei paesi in questa parte della regione. Come anticipato, l'onda Omicron si sta spostando verso Est: 10 Stati hanno ora rilevato questa variante".

Le aree in cui i casi sono più che raddoppiati in appena 15 giorni sono Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Federazione Russa e Ucraina. Solo in Russia, per fare un esempio, l'incidenza per centomila abitanti è crescita dal 19% in sette giorni.