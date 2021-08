Il covid è tornato a Wuhan: tamponi per tutti gli 11 milioni di abitanti

Ci risiamo, purtroppo. Wuhan ha annunciato il test di tutti i suoi residenti, come risposta immediata contro il Covid-19, all'indomani della conferma di sette nuovi contagi, i primi dopo oltre un anno. Le autorità del capoluogo dell'Hubei, dove per primo fu rilevato il nuovo coronavirus a fine 2019, avevano già effettuato un'operazione simile lo scorso anno, dopo la fine del lockdown e il ritorno alla normalità deciso ad aprile.

La città di 11 milioni di abitanti sta "lanciando rapidamente test completi dell'acido nucleico su tutti i residenti", ha spiegato oggi un funzionario di Wuhan, Li Tao, in una conferenza stampa. Secondo quanto ricostruito dal "Global Times" un residente del distretto di Zhuankou, risultato positivo ad un test condotto domenica, ha infettato altre sei persone, appartenenti ad un gruppo di turisti provenienti da Huaian, nella provincia di Jiangsu. Tutti sono stati ricoverati in ospedale.

Le autorità di Wuhan, città con 11 milioni di abitanti, hanno intanto disposto la chiusura di tutte le scuole, ordinando di accelerare la vaccinazione di studenti e insegnanti, mentre è stato elevato a medio il livello di rischio.

I contagi in Cina

La Cina, intanto, registra altri 90 casi di contagio da Covid-19, in lieve calo rispetto ai 98 di ieri, a cui si sommano 41 casi asintomatici. Il Paese asiatico sta varando forti restrizioni ai trasporti e imponendo lockdown per milioni di persone per contrastare la nuova ondata di contagi, la peggiore dalla fine dell'isolamento a Wuhan, dopo lo scoppio dell'epidemia fino ad aprile 2020.

Dei 90 nuovi contagi registrati nell'ultimo aggiornamento della Commissione nazionale per la sanità cinese, 29 provengono dall'estero: dei 61 sviluppatisi localmente, invece, 45 si registrano nel Jiangsu, dove si trova Nanchino, epicentro della nuova ondata, e sei nella provincia dello Hunan. Il timore delle autorità è legato alla presenza della variante Delta, riscontrata anche a Pechino, che ha tagliato i collegamenti con le aree più colpite dai contagi e imposto i primi lockdown nei quartieri dove si sono verificati casi accertati di infezione.