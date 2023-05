Covid 19, il semaforo verde di Pregliasco: "È tempo di dichiarare la fine della pandemia"

"Io credo che ci siano i tempi giusti per dichiarare la fine della pandemia". Una frase che, dopo anni di lockdown e restrizioni, sa di vera e propria liberazione. A maggior ragione se a promunciarla è un virologo noto ormai a tutti, protagonista della fase più acuta di lotta contro il Covid-19. Fabrizio Perlasco, direttore Sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, professore universitario e divulgatore e ormai volto noto della Tv, ne è convinto, anche se preferisce, per prudenza frenare gli entusiasmi: "L'attenzione deve continuare" sottolinea.

Ma l'evidenza è che si sia finalmente valicata la soglia critica e che, sgradite soprpese a parte, non si torna indietro. Intervistato da AdnKronos Salute il virologo si aspetta un verdetto simile dall'Emergency Committee dell'Organizzazione mondiale della sanità su Covid, in programma giovedì 4 maggio.Una data storica perché l'agenzia Onu potrebbe decretare la chiusura dell'emergenza sanitaria internazionale dopo oltre tre anni.

Ma per il virologo milanese, di fatto, siamo già in questa condizione: "Oggettivamente non ci sono parametri standard per dire oggi c'è la pandemia, domani è finita - puntualizza - Ma è la presa d'atto che in sostanza in tutto il mondo la gestione di questa problematica è senza situazioni di crisi e di carenza di assistenza, in questo momento".