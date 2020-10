Andrea Crisanti: "Mascherine? L'obbligo non funziona"

"La mascherina deve essere usata e usata anche all'aperto. Non credo però nelle misure restrittive, perché faccio fatica a credere che si possano fare delle multe ai ragazzi all'uscita di scuola. Ci si deve provare, certo": lo ha detto il virologo Andrea Crisanti, docente di Microbiologia all'università di Padova, intervenuto a 'Buongiorno' su SkyTg24. "La mascherina protegge - ha aggiunto - ma se io attraverso la strada e sono da solo e intorno a me non c'è nessuno diventa un provvedimento difficilmente comprensibile". Per Crisanti è necessario capire "meglio cosa sta succedendo. Perché noi siamo stati senza mascherina per tutta l'estate con assembramenti anche importanti e i casi non sono aumentati moltissimo".

Invece Massimo Galli, direttore del Dipartimento malattie infettive dell'ospedale "Sacco" di Milano, intervenuto ad Agorà ha detto che "Quando si è all'aperto, la mascherina bisogna averla sempre a disposizione e indossarla quando ci si avvicina ad altre persone. Bisogna che anche le regole abbiano una logica". Per Galli il caso della partita non giocata fra Juventus e Napoli, con i calciatori della squadra partenopea bloccati dalla Asl e quelli bianconeri scesi invece soli in campo, è "la dimostrazione del fatto che in una situazione come questa ci sono regole e autorità che superano determinate altre, e che non riconoscere e non accettare questa cosa non è responsabile". L'esperto è tornato anche sul caso Genoa definendolo "paradigmatico. Io non ci volevo credere. Mi sarei aspettato che le controanalisi smentissero questa cosa e invece è il classico focolaio da superdiffusore". Anche quello che sta succedendo nel mondo del calcio, ha ammonito Galli, sottolinea come in questa fase dell'emergenza coronavirus "non ci possiamo permettere certe cose".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dpcm: maximulte fino a 3000 euro per chi non mette la mascherina