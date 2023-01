La "guerra dei tamponi" tra Crisanti e Zaia: il virologo si dimette dall'Università

Il virologo Andrea Crisanti, attuale senatore del Pd, ha lasciato l'università di Padova dove ricopriva il ruolo di docente ordinario di microbiologia. La decisione, ha proseguito Crisanti, è legata all'indagine sui tamponi rapidi della Procura di Padova, e alla diffusione di alcune intercettazioni telefoniche che lo riguardano.

In particolare la trasmissione 'Report' ha diffuso l'audio in cui il governatore del Veneto Luca Zaia avrebbe parlato di portare il microbiologo "allo schianto". L'esperto sarebbe stato preso di mira da Zaia per le proprie prese di posizione sulla gestione della pandemia e in particolare sui tamponi rapidi. La regione accusò lo scienziato di diffamazione per le critiche al sistema di prevenzione nella regione ma tutto parte dallo studio che screditava i test rapidi acquistati dal Veneto e da altre cinque regioni.

Secondo il microbiologo i test antigenici sono efficaci al 70% e non al 90 come attesta il produttore Abbott Panbio. Inoltre Roberto Rigoli, direttore della microbiologia di Treviso, non avrebbe certificato l'idoneità dei test. A luglio la procura chiede il rinvio a giudizio per lui e per Patrizia Simonato, direttrice generale di Azienda Zero, centrale regionale degli acquisti. Il gip non ha ancora deciso. E proprio agli atti dell'inchiesta ci sono anche le telefonate di Zaia.

"Dichiarazioni di una gravità senza precedenti. Lo inseguo fino alla fine del mondo per inchiodarlo su qualsiasi responsabilità che ha nei miei confronti. Questo regime di intimidazione in questa Regione deve finire" spiega virologo Andrea Crisanti: " La decisione è dovuta al fatto che, se gli avvocati identificheranno delle responsabilità di carattere penale, sulle quali nel caso ho tutta l'intenzione di andare a fondo, non voglio mettere in imbarazzo l'ateneo che fra le altre cose si trova anche in una situazione di collaborazione istituzionale con la Regione Veneto. Nelle intercettazioni si fanno anche allusioni a nomi di docenti dell'università e quindi stiamo cercando di verificare se esistono anche coinvolgimenti di colleghi".

"Evidentemente se fosse stato preso sul serio lo studio che ho fatto e che poi è stato pubblicato su 'Nature', chiaramente avrebbero dovuto riflettere sugli ordini che stavano facendo e gli appalti per 200 e passa milioni di euro" conclude Crisanti.