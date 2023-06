Ci troviamo sulle dolomiti venete, nel vicentino. Qui la storica "Guglia dell'Omo in Carega" è crollata. La scoperta solo recentemente grazie ad un post sui social che ha suscitato immediatamente tristezza e sconcerto tra gli amanti del trekking. Non sarebbe la prima volta che accade nella zona. Nel 2021 è toccto al guglia del "Corno" e qualche mese più tardi alla "Pinta delle Losche". Le cause potrebbero essere riconducibili alle recenti intemperie quanto al cambiamento di temperature.

