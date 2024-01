Crosetto vuole acquistare "droni armati" e lanciamissili per un miliardo

Due importanti programmi di acquisto del valore complessivo di un miliardo sono stati sottoposti dal ministro della Difesa Guido Crosetto al parere delle commissioni Difesa del Parlamento. Stando a quanto riporta l'Osservatorio sulle spese militari "Milex", si tratterebbe di acquistare droni armati di produzione italiana e di batterie lanciamissili a lunga gittata prodotte negli Stati Uniti.

I droni prodotti da Leonardo (per 76 milioni, o forse di più)

I droni che Crosetto ha in mente di acquistare rappresenterebbero i primi velivoli armati senza piloti in dotazione alla Difesa italiana. Sarebbero prodotti dall'italiana Leonardo per un costo di 76 milioni di euro, che è però meramente indicativo perché si riferisce alle condizioni economiche dello scorso anno e appare quindi scontato che il costo salirà.

Non per niente - sempre secondo quanto riferito dall'Osservatorio - la Difesa ha già ipotizzato un decreto integrativo per eccedenza di costo che, tra l'altro, non coprirebbe la fornitura dei missili (ovvero l'arma in dotazione ai velivoli).

I lancimissili statunitensi

Per quanto riguarda i lanciamissili a lunga gittata, acquistarli significherebbe seguire la scia di numerosi altri paesi europei che se ne sono dotati dopo il loro impiego nel conflitto russo-ucraino. Si tratterebbe di 21 piattaforme montate su camion prodotte dall'americana Lockheed Martin.

Un acquisto necessario alla missione di "difesa dello Stato, del territorio nazionale e della popolazione" italiana, secondo la Difesa. Nell’autorizzazione alla vendita del Pentagono di metà dicembre, si evince però che al centro dell'acquisizione c'è piuttosto anche - o piuttosto - "l'interoperabilità" con l'alleato d'oltreoceano.

"L’Italia richiede queste capacità per garantire la difesa delle truppe dispiegate, la sicurezza regionale e l’interoperabilità con gli Stati Uniti. Questa proposta di vendita sosterrà la politica estera e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti", si legge nell'autorizzazione di vendita riportata da Milex.

Parlando di soldi, sommando insieme il costo dei 21 lanciatori, dei missili Atacms, del necessario addestramento e del supporto logistico, si arriverebbe a 960 milioni di euro, quasi il triplo rispetto al costo preventivato dal Pentagono nella autorizzazione alla vendita citata dall'Osservatorio.