Le "cubiste" per la festa di Natale degli avvocati, scoppia la polemica

Un evento gratuito di beneficenza per aiutare i colleghi in difficoltà trasformato in un party con musica e "cubiste" che ha innescato un'onda polemica. L'evento della Fondazione dell'Ordine degli avvocati di Roma andato in scena all'Opus Club, al Flaminio, non sarebbe però piaciuto a tutti, almeno quando la serata si è movimentata e si è animata con diverse ballerine.

Finita la festa qualche invitato si è dissociato dalla scelta di voler utilizzare ragazze immagine per animare la serata. Qualcuno ha anche voluto scrivere una lettera al consiglio dell'ordine, come l'avvocato Ivano Cimatti: "L'organizzazione ha previsto la presenza, sul palco, di ragazze/ragazzine stile 'cubiste' anni Ottanta. L'ho trovato sbagliato o quanto meno decisamente inopportuno in questo momento storico caratterizzato dall’esplodere di fenomeni che possiamo definire di patriarcato, maschilismo e/o similia".

La protesta, complice la lettera, ha toccato anche la politica. Sul caso è intervenuto Devis Dori, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Giustizia della Camera: "L'episodio sta creando comprensibile imbarazzo e indignazione nell'ambito del mondo forense della capitale e non solo: noi siamo impegnati in Parlamento sul fronte del contrasto alla cultura sessista, all'uso della donna-oggetto, che genera comportamenti discriminatori e spesso, purtroppo, brutale violenza contro le donne. Chiediamo pertanto che il consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma prenda espressamente e risolutamente le distanze da questo episodio".

A fare da pompiere ci ha pensato Paolo Nesta, presidente dell'ordine degli avvocati di Roma: "C'era un'orchestra e con i musicisti c'erano tre ballerine che accompagnavano l'orchestra. È stata una serata per una raccolta di beneficenza che aiuta colleghi in difficoltà e che non ha destato nessuno scalpore tra i presenti. Abbiamo mangiato, c'era musica e centinaia di persone, ma niente di disdicevole".