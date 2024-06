Cuffaro contro YouTube per i video con Falcone, ma il giudice gli dà torto. Ecco cosa disse

Settembre del 1991, il Maurizio Costanzo Show e "Samarcanda" condotto da Michele Santoro si uniscono in una staffetta tv Rai-Mediaset per ricordare Libero Grassi, l'imprenditore ucciso poche settimane prima dalla mafia per essersi rifiutato di pagare il pizzo. Tra le poltrone degli ospiti siede anche Giovanni Falcone (vicino a lui Giovanni Impastato, Rita Dalla Chiesa, Claudio Fava).

Santoro è in collegamento da Palermo e un uomo gli chiede di prendere la parola. È un giovane Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia - condannato nel 2010 a 7 anni di reclusione per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra - all'epoca eletto per la prima volta all'Assemblea regionale.

Le frasi pronunciate ne '91 che Cuffaro voleva cancellare

"Ho ascoltato per tre ore tutte le buffonate che avete costruito e ora chiedo due minuti di silenzio", esordisce Cuffaro, ottenuto il microfono da Santoro. "C'è in atto una volgare aggressione alla classe dirigente migliore che abbia la Demcrazia Cristiana in Sicilia. L'avete costruita sapientemente", prosegue tra i fischi (e qualche acclama). "Avete bisogno di delegittimare le persone migliori che abbiamo perché questa Sicilia vada sempre più a fondo". "Il giornalismo mafioso fa più male alla Sicilia di 10 anni di delitti (di mafia, ndr)".

Durante il suo intervento, le telecamere inquadrano un Falcone perplesso. Il giorno si scatenano polemiche. Per queste clip, Cuffaro ha fatto causa a YouTube chiedendo un risarcimento da 250mila euro per non aver ancora rimosso tutti i video. Come riporta Il Fatto Quotidiano, la prima sezione civile del tribunale di Palermo gli ha però dato torto, rigettando la richiesta di risarcimento e anzi condannando l'ex governatore a pagare le spese legali sostenuto nella causa da YouTube.