Come cuocere la pasta a fuoco spento per risparmiare sul gas: i consigli del Nobel Giorgio Parisi

La cucina a fuoco spento è roba da grandi chef. Ma con le bollette del gas alle stelle, c'è chi ritiene possa prendere piede anche tra la popolazione con minor talento culinario. Non sono chiacchiere da bar sport, a condivedere sui social i consigli è stato qualche ora fa addirittura uno scienziato come Giorgio Parisi, ultimo Nobel per la Fisica.

"Dopo aver portato l’acqua a ebollizione, buttate lapasta e aspettate 2 minuti. Poi spegnete il gas, coprite con un coperchio e calcolate un minuto circa in più (rispetto ai minuti consigliati di cottura sul pacco di pasta, ndr). Almeno 8 minuti di risparmio di gas. Senza voler fare moltiplicazioni per le famiglie italiane, credo che sia una notizia da divulgare, dovremmo cambiare abitudini e non è detto che sia un male", si legge nel post ricondiviso da Parisi.

Ma davvero funziona o il rischio è di mangiare pasta un po' troppo "al dente"? Uno studio dell'associazione Pastai italiani di qualche tempo fa in effetti aveva rilevato che usando il coperchio durante l’ebollizione si risparmia, oltre al tempo, fino al 6% di energia ed emissioni di CO2 ; risparmio che arriva al 47% spegnendo il fuoco dopo i primi 2 minuti di cottura tradizionale.

Parisi specifica nel post che non sono calcoli suoi, riporta studi e dati altrui: "Penso che la cosa importante sia usare il coperchio sempre. Poi dopo che bolle se si lascia a fuoco bassissimo con il coperchio si consuma poco", scrive lo scienziato. In tanti hanno provato subito a seguire i consigli e le reazioni sono molto positive. Funziona. D'altronde, perché non dovrebbe? Basta non avere fretta.