7 agosto 2020: la Cupola del Duomo di Firenze compie 600 anni, ma la festa è rinviata

Oggi, 7 agosto 1420, la cupola del Duomo di Firenze compie 600 anni. Il 7 agosto 1420 l'Opera di Santa Maria del Fiore dava avvio alla costruzione della Cupola della Cattedrale di un edificio destinato a cambiare la storia del mondo. Un'impresa considerata "impossibile" a cui sarà in grado di dare risposta solo un uomo, Filippo Brunelleschi (Firenze 1377 - 1436), di cui erano note non solo la maestria d'architetto, ma an­che l'intelligenza. Un'intelligenza che metteva paura, dicono le fon­ti, tanto era acuta e vivida.

Con questo capolavoro inizia, convenzionalmente, la grande stagione dell'Umanesimo e del Rinascimento. La Cupola è innanzitutto il simbolo dell'Universo, del suo ordine e della sua bellezza; per i cristiani parla di Dio e del suo ricongiungimento con gli uomini. Ancora oggi la Cupola di Santa Maria del Fiore è la più grande al mondo in muratura, con il suo diametro interno di circa 45 metri ed esterno di 54,8. Il tamburo ottagonale (la base della Cupola) sorge a circa 55 metri da terra per raggiungere la spettacolare altezza di 91 metri ai piedi della Lanterna e 116 alla sommità della stessa. Un'immensa struttura, si presume costituita da più di 4 milioni di mattoni. Sarà il modello per altre cupole nel mondo, prima fra tutte quella di San Pietro in Vaticano su progetto di Michelangelo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La cupola del Duomo di Firenze compie 600 anni, celebrazioni rinviate

Nel 2020 l'Opera di Santa Maria del Fiore aveva previsto un ampio programma d'iniziative per celebrare questa importante ricorrenza, che a causa della pandemia da Covid-19 sono state tutte rimandate. Dopo la chiusura dei monumenti durante il lockdown e la progressiva riapertura, nei mesi di agosto e settembre la Cupola sarà di nuovo aperta al pubblico tutti i giorni, e per la prima volta, con orario prolungato fino alle 21.00. Con la Cupola riapre anche la Cattedrale ai turisti, dal lunedì al sabato, con ingresso gratuito (qui le informazioni).