Il custode della scuola muore, i parenti occupano l'alloggio per 10 anni. E uno pianta la marjuana nel cortile

Il custode muore e i familiari occupano il suo alloggio nella scuola. Da ormai dieci anni. Succede all'istituto "Ignazio di Loyola", nell'omonima strada di Napoli, dove i carabinieri - dopo un'indagine coordinata dalla Procura regionale presso al Corte dei Conti - hanno quantificato un danno per le casse pubbliche di 26.775 euro. E hanno notificato un "invito a dedurre" ai dirigenti scolastici che si sono succeduti negli anni che ora sono accusati di condotte negligenti. Secondo quanto riferito dai militari, dopo il decesso del custode della scuola l'alloggio sarebbe stato occupato dai suoi eredi che avrebbero usufruito anche della fornitura idrica che serve l'istituto.

Nelle carte delle indagini si parla di una "colpevole inerzia" da parte dei dirigenti scolastici pro tempore che avrebbero saputo dell'intenzione dei parenti dell'uomo di continuare a occupare l'alloggio, ma non avrebbero fatto nulla per avvisare le autorità competenti. L'omessa segnalazione ha di fatto impedito allo Stato di liberare i locali e chiedere un risarcimento agli occupanti prima che intervenisse la prescrizione. Quei locali, viene inoltre spiegato nelle carte, sarebbero tornati utili per sopperire al fabbisogno di aule.

Non è tutto perché fra le persone identificate dai militari all'atto dell'ispezione c'è anche un familiare dell'ex custode che in passato era stato sorpreso a coltivare delle piante di marjuana proprio nel cortile della scuola, attiguo all'alloggio. E per questo motivo era stato arrestato. Dalle indagini è poi emerso che, in alcuni casi, agli occupanti abusivi sarebbero stati forniti addirittura i codici dell'allarme dell'istituto scolastico "con evidenti ripercussioni negative sulla sicurezza del materiale didattico custodito".