Trovato cadavere di un uomo in mare: è l'81esima vittima di Cutro

Continua a crescere il bilancio delle vittime dopo il naufragio di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023. Appartiene a un uomo dell'età apparente di circa trent'anni il corpo dell'81esima vittima del naufragio di migranti recuperata in mare in una zona, in provincia di Crotone. Il ritrovamento è avvenuto in mare in località Madama, un tratto di mare molto più a nord rispetto al luogo dove, in mattinata, era stata recuperata un'altra vittima, anche in quel caso un uomo adulto.

Due barconi si rovesciano in Turchia: 4 morti

È di almeno quattro morti il bilancio del naufragio di due barconi con decine di migranti a bordo avvenuto nelle acque dell'Egeo davanti alla città turca di Kusadasi. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Anadolu, precisando che la Guardia costiera turca ha soccorso 38 persone. Non è chiaro il numero esatto di migranti che erano sui due barconi, mentre le operazioni di ricerca e soccorso vanno avanti nell'area.

