Daniela Santanché nella bufera e gli Asburgo scaricano il compagno Dimitri Kunz: "Non è principe, noi estranei"

Uno sconosciuto, eccellente ma sconosciuto e senza sangue blu. Almeno degli Asburgo. Nel "caso Santanché", scoppiato dopo che la trasmissione Report ha raccontato di presunte irregolarità delle aziende controllate dal ministro del Turismo, entra anche la casa reale. Il compagno della "pitonessa" è Dimitri Kunz principe d’Asburgo. Che però per gli Asburgo è uno sconosciuto. Kunz viene scaricato ufficialmente con un post pubblicato sulla pagina Facebook della community "di sostenitori e simpatizzanti della Casa d’Asburgo-Lorena".

"Desideriamo intervenire ancora una volta, considerata la vicenda giudiziaria legata al Ministro del Turismo italiano Daniela Garnero (già sposata Santanchè) che in Italia ha riportato alla cronaca il suo nome, che il signor Dimitri Kunz (nella foto) - il quale fino alle numerose diffide per via legale di Casa d'Austria e di diversi membri della nostra Famiglia Imperiale, si faceva chiamare 'principe Asburgo' e addirittura 'Principe d'Asburgo Lorena' - nulla ha a che fare con la nostra Casata", si legge. E ancora: "Invitiamo la stampa ed i media italiani a prendere nota del fatto che la persona in questione non appartiene alla Famiglia Asburgo e risulta perfettamente sconosciuta a tutti i 516 membri della medesima".





La precisazione arriva mentre il caso Santanché tiene sulla graticola la maggioranza. Mercoledì alle 15 dovrà riferire in Senato. L'esecutivo conferma massima fiducia, ma la vicenda è tutt'altro che chiusa.

