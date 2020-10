Danielle Madam insultata al bar, il sindaco leghista chiede la cittadinanza per l’atleta

Danielle Frederique Madam è di Pavia, vive nel nostro paese da 16 anni ma non ha ancora la cittadinanza italiana. Vi è arrivata bambina, in fuga dal Camerun insieme alla madre e il fratello dopo l’omicidio del padre. Qui ha studiato all’università, qui lavora, qui è diventata campionessa regionale della Lombardia di lancio del peso e sogna di vestire la maglia azzurra.

Dopo il “caso Suarez” si è era sfogata con un lungo post su Facebook, parlando di “extracomunitari di seria A ed extracomunitari di serie B”. Qualche tempo dopo un uomo era entrato nel bar dove lavora e l’aveva insultata e offesa, dicendo che non sarebbe mai diventata ufficialmente quello che invece lei già sente di essere, ovvero una cittadina italiana.

Danielle Madam, il sindaco di Pavia chiede per lei la cittadinanza

Danielle Madam è in Italia da quando aveva 7 anni, ma non può ancora ottenere la cittadinanza italiana perché solo da 4 ha la residenza. Ma il sindaco di Pavia, il leghista Fabrizio Fracassi, ha deciso di scrivere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché le venga concessa “per eminenti servizi resi al Paese e per l’eccezionale interesse dello Stato che ne discende”.

La giovane atleta, scrive Fracassi, “suo malgrado oggetto di cronaca in queste settimane per alcuni insulti rivoltile dal vivo e sui social, in virtù della sua battaglia per la cittadinanza, è sportiva di assoluto valore e può già vantare tre titoli nazionali di lancio del peso nelle categorie giovanili, oltre a un attaccamento spiccato e più volte manifestato nei confronti dei colori azzurri”.

“Coraggio Danielle, Pavia è con te”, è il messaggio del sindaco. “Non è ancora una battaglia ma è un grande passo avanti! Son molto emozionata e onorata, forse qualcosa sta cambiando davvero per me e per tutti noi, italiani senza cittadinanza”, ha commentato la sportiva su Facebook, ringraziando la sua città e tutti quelli che la sostengono.